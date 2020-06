Les affaires foncières en mode simple

Tahiti, le 16 juin 2020 - La Direction des affaires foncières (DAF) a inauguré ce mardi matin dans ses locaux à Papeete, un guichet unique. Ce nouveau système et cette nouvelle organisation doivent permettre de répondre plus simplement et rapidement aux demandes des usagers en matière d’informations foncières et généalogiques.



Borne interactive, push SMS, paiement en CB, une dizaine d’agents à votre service, bienvenue dans le nouvel espace d’accueil du guichet unique de la DAF, au rez-de-chaussée de l’immeuble Te Fenua, à Papeete.

« Ça fait plusieurs fois que je viens pour avoir des papiers, à chaque fois, cela me prenait du temps, car y’avait beaucoup de monde et on fait beaucoup la queue. Là, j’espère pouvoir tout demander d’un coup », explique tout sourire Hanalei, qui attend son tour.

Chaque année, comme Hanalei, ce sont des milliers d’usagers, plus précisément 34 005 en 2019, qui passent par la case de la direction des Affaires foncières pour obtenir des copies d’acte, d’enregistrement… Et à chaque fois, c’est le même rituel, il faut faire la queue à différents guichets, payer à d’autres, et se perdre dans les méandres des couloirs.

Et même si « avec du temps et de la patience, on vient à bout de tout », rien n’empêche la modernisation et la simplification.

Cela semble dorénavant sur la bonne voie pour les usagers grâce à ce nouveau guichet, inauguré par le président Edouard Fritch et la directrice de la DAF, Loyana Legall.

« Cela fait des années que l’on souhaitait le mettre en place, nous venons de terminer cette première phase, c’est vraiment une bonne chose pour nos usagers », précise Loyana Legall, heureuse que ce projet voit enfin le jour.