

Les aéroports français redoutent les conséquences de la guerre au Moyen-Orient

Paris, France | AFP | mercredi 25/03/2026 -Les aéroports français ont dit mercredi craindre une baisse de leur activité à cause de la guerre au Moyen-Orient et de la flambée des cours du pétrole, après une année 2025 de "décrochage" par rapport à la tendance européenne.



Le cours du carburant d'aviation a doublé depuis le début de l'attaque israélo-américaine sur l'Iran le 28 février, une progression supérieure à celle du prix du baril de brut. Les compagnies aériennes consacraient déjà entre 25 et 30% de leurs dépenses d'exploitation au kérosène avant la crise.



Ce doublement va "nécessairement, et ça y est, ça commence, induire une contraction supplémentaire du trafic" en France, a estimé le président de l'Union des aéroports français (UAF), Thomas Juin, lors d'une conférence de presse.



Pour lui, les pays ayant décidé d'imposer des fiscalités sur le transport aérien "très élevées, comme la France, seront dans une posture encore plus défavorable (...) des arbitrages vont être faits par les compagnies aériennes, puisque des lignes vont devenir déficitaires".



La loi de finances 2025 a instauré un triplement de la taxe sur les billets d'avion. A l'époque, l'UAF avait mis en garde contre un "décrochage" du secteur aérien français par rapport à celui d'autres pays européens. "Nous y sommes", a affirmé M. Juin.



En 2025, les aéroports français ont accueilli 210,5 millions de passagers, selon l'UAF, une augmentation de 2,2% sur un an. Mais ces volumes restent inférieurs de 1,8% à ceux de 2019, avant le Covid-19 qui avait divisé le trafic par trois.



Ces chiffres diffèrent de ceux de la Direction générale de l'aviation civile, pour laquelle le record de voyageurs aériens a été battu l'année dernière, car l'UAF prend en compte deux fois les passagers sur les vols intérieurs, à l'aéroport de départ et celui d'arrivée.



L'UAF a remarqué que des pays comparables comme l'Italie et l'Espagne avaient dépassé respectivement de 18,7% et 17% leurs volumes de passagers aériens d'avant-crise l'année dernière. A l'échelle européenne, la progression a été de 6,6%.



En 2025, le trafic aérien intérieur en France, hors Outre-mer, a été inférieur de 26,6% à ses niveaux de 2019, selon l'UAF, qui a pointé des situations "dégradées" d'aéroports comme Toulouse et Bordeaux.



Ce phénomène est attribué par les professionnels à la concurrence du train et surtout au développement des visioconférences.



Pour l'UAF, la fiscalité décourage les compagnies "low-cost", qui représentent désormais 44,7% du trafic passagers en France, et quasiment 100% aux aéroports de Beauvais, Carcassonne et Rodez.



Ryanair a récemment réduit son programme de vols en France, dénonçant une taxation "ridiculement élevée".



Parmi les autres sujets d'inquiétude mentionnés par l'UAF mercredi: le contrôle aérien, prérogative de l'État, qui "se dégrade": "on a vécu une année 2025 épouvantable" en matière de retards, selon M. Juin.



Il a aussi estimé que les nouveaux systèmes de contrôles automatisés aux frontières de l'UE (EES) ne seraient pas prêts à l'échéance du 10 avril dans les aéroports, et réclamé une prolongation de la période de déploiement: "la technologie n'est pas aujourd'hui suffisamment stabilisée".

le Mercredi 25 Mars 2026 à 05:59 | Lu 69 fois





