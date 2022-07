Les Vahine 'Ura décrochent leur ticket pour les quarts de finale de la Nations Cup

Tahiti, le 19 juillet 2022 - Grâce à leur match nul face au Vanuatu (0-0), ce mardi pour leur deuxième match à la Nations Cup aux Fidji, les Vahine 'Ura ont validé leur place pour les quarts de finale de la compétition. Camile André a été décisive côté tahitien en arrêtant un pénalty en fin de match.



Une première étape de franchie, ce mardi, pour les Vahine 'Ura aux Fidji où elles verront les quarts de finale de la Nations Cup. Après leur match nul et vierge face au Vanuatu pour leur deuxième match de poule, les Tahitiennes se sont hissées dans le grand huit de la compétition grâce à une meilleure différence de but que leur adversaire. Les Vahine 'Ura n'avaient concédé qu'une défaite sur le score de 2-1 face à la Papouasie Nouvelle-Guinée alors que le Vanuatu s'était incliné plus lourdement face aux Papous sur le score de 3-1.

"Il va falloir travailler sur notre efficacité" Pourtant les joueuses de Stéphanie Spielmann ont eu les opportunités de marquer et de l'emporter, mardi, face à la sélection vanutaise, mes ces dernières ont manqué de précision dans le dernier geste. Et comme face à la Papouasie Nouvelle-Guinée la Vahine 'Ura la plus en vue a été Hinavainui Malfatti. La gauchère de Tiare Tahiti s'est procurée les plus belles occasions au cours de la rencontre. La première après le premier quart d'heure de jeu, lorsqu'elle a vu sa frappe croisée frôlé le poteau gauche du but vanuatai. Son raid solitaire juste avant la pause, où elle s'est débarrassée de quatre défenseuses, aurait mérité également un meilleur sort.



Et enfin au retour des vestiaires, Malfatti, bien lancée en profondeur par Tahia Tamarii, a vu sa petite frappe de l'intérieur du pied heurté le poteau des cages vanuataises. "On avait les opportunités de marquer mais on les a ratées comme lors de notre match contre la Papouasie Nouvelle-Guinée. Il va falloir travailler sur notre efficacité", a indiqué la sélectionneure des Vahine 'Ura, Stéphanie Spielmann à l'issue de la rencontre.

Camille André sauve la patrie Car ce manque d'efficacité devant le but aurait en effet pu être fatale aux Tahitiennes. Si en deuxième période les joueuses Vanuatuaises n'ont pratiquement pas existé, l'arbitre fidjienne a été très généreuse on leur accordant un pénalty dans le temps additionnel, après une faute peu évidente de Raihei Tetauru sur Diana Sine.



Liyo Eramol s'est alors présentée face à la gardienne des Vahine 'Ura, Camille André. Et en bondissant du bon côté, la joueuse du RC Strasbourg permettait à la sélection tahitienne de conserver le point du match nul et d'envoyer ainsi son équipe en quarts de finale de la Nations Cup. Un arrêt salvateur salué par sa capitaine, Gwendoline Fournier, et par sa sélectionneure. "Elle nous sauve cette qualification pour les quarts de finale. L'émotion est inexplicable. On est juste très très heureuse", a déclaré Fournier. "Notre gardienne de but a été incroyable. C'était un sacré challenge pour nous de l'avoir dans l'équipe pour cette compétition parce qu'elle joue en France. Elle est arrivée au début du moins de juin à Tahiti, on a donc pu travailler pendant un mois ensemble. C'est une passionnée et elle travaille très dur", a ajouté de son côté Stéphanie Spielmann.



Les Tahitiennes attendent désormais de connaître l'identité de leur adversaire en quarts de finale la Nations Cup. Elles seront opposées au vainqueur du match entre la Nouvelle-Calédonie et les Îles Salomon qui jouent ce mardi soir.

