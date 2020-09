Les Ultramarins voulant rentrer en outre-mer pas prioritaires pour les tests PCR

Paris, France | AFP | mardi 15/09/2020 - Les ultramarins souhaitant rentrer chez eux et actuellement bloqués dans les aéroports faute de tests PCR réalisés dans les 72 heures avant leur vol, ne sont pas prioritaires, a insisté mardi le ministre de la Santé Olivier Véran lors des questions au gouvernement.



Olivier Véran était interrogé par le député PS de La Réunion Philippe Naillet et la députée PCF de Martinique Manuéla Kéclard-Mondésir sur la difficulté pour les voyageurs ultramarins de présenter un test négatif PCR réalisé dans les 72 heures avant le vol, en raison de l'allongement des délais d'obtention d'un rendez-vous et de résultats.



Les compagnies demandent un test PCR négatif réalisé uniquement dans les 72 heures avant le départ alors que certains laboratoires ne sont pas en mesure de fournir les résultats en trois jours.



Le ministre a répondu que "très clairement, la liste des personnes prioritaires pour les tests sont les personnes qui sont symptomatiques, qui sont cas contact, ou des personnels soignants et aides à domicile en contact direct avec des personnes vulnérables".



"Nous ne pouvons pas élargir cette liste aux personnes amenées à voyager, car il y a des endroits où même pour les prioritaires, les délais se sont allongés", a-t-il expliqué, invitant "les personnes à anticiper la réalisation de leur prélèvement de l'ordre d'une semaine".



Les deux députés ont souligné la détresse de "centaines de voyageurs ultramarins", coincés dans les aéroports d'Orly ou de Roissy, et qui doivent faire face à des frais supplémentaires parfois importants en attendant de pouvoir obtenir un test.



"Nous continuerons à développer des plateformes mobiles" de tests PCR, a précisé le ministre de la Santé.



Un centre de dépistage a déjà été mis en place à Orly par plusieurs compagnies aériennes.