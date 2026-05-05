Les Trophées To’a Reef 2026 lancent leur appel à projets

Tahiti, le 1er juin 2026 - L’Ifrecor Polynésie organise le concours “Les Trophées To’a Reef 2026”, du 8 juin au 5 octobre avec une enveloppe de 4,3 millions de francs en faveur de 13 solutions concrètes pour la protection des écosystèmes coralliens.
L’Ifrecor Polynésie organise la 3e édition de son concours “Les Trophées To’a Reef 2026”, du 8 juin au 5 octobre. Sous le mot d’ordre “Les récifs sont notre survie, unissons-nous pour les préserver !”, cet appel à l’action s’adresse aux associations, aux opérateurs de recherche, aux entreprises innovantes ainsi qu’aux établissements scolaires du Fenua. Dotée d’une enveloppe globale de 4,3 millions de francs, cette édition récompensera 13 solutions concrètes pour la protection des écosystèmes coralliens.
Le Concours “Les Trophées To’a Reef 2026 de l’Ifrecor Polynésie” s’adresse cette année aux associations, aux acteurs privés et aux opérateurs de recherche – organismes de recherche et Université de la Polynésie française –, ainsi qu’aux établissements scolaires, de la maternelle au lycée.
Les projets seront évalués selon des critères de pertinence, d’impact, d'innovation technologique et sociale, d'approche collaborative et de cohérence avec la stratégie et plan d’actions quinquennal 2024-2028 de l’Ifrecor Polynésie.
Les candidats doivent déposer leur dossier en ligne avant le lundi 5 octobre 2026 à midi. Pour les associations, opérateurs de recherche et acteurs privés : https://forms.gle/6vS5ATSqHhrtaHMS7
Pour les établissements scolaires : https://forms.gle/WUs7CotQUdkJoNAKA
Depuis leur lancement en 2024, les Trophées To’a Reef ont mobilisé 73 candidatures réparties sur 16 îles et atolls dans les cinq archipels de Polynésie. Jusqu’à présent, ce concours a permis de valoriser 26 projets lauréats.
Retrouvez tous les lauréats des Trophées To’a Reef 2025 : ICI
L’Ifrecor Polynésie organise la 3e édition de son concours “Les Trophées To’a Reef 2026”, du 8 juin au 5 octobre. Sous le mot d’ordre “Les récifs sont notre survie, unissons-nous pour les préserver !”, cet appel à l’action s’adresse aux associations, aux opérateurs de recherche, aux entreprises innovantes ainsi qu’aux établissements scolaires du Fenua. Dotée d’une enveloppe globale de 4,3 millions de francs, cette édition récompensera 13 solutions concrètes pour la protection des écosystèmes coralliens.
Le Concours “Les Trophées To’a Reef 2026 de l’Ifrecor Polynésie” s’adresse cette année aux associations, aux acteurs privés et aux opérateurs de recherche – organismes de recherche et Université de la Polynésie française –, ainsi qu’aux établissements scolaires, de la maternelle au lycée.
Les projets seront évalués selon des critères de pertinence, d’impact, d'innovation technologique et sociale, d'approche collaborative et de cohérence avec la stratégie et plan d’actions quinquennal 2024-2028 de l’Ifrecor Polynésie.
Les candidats doivent déposer leur dossier en ligne avant le lundi 5 octobre 2026 à midi. Pour les associations, opérateurs de recherche et acteurs privés : https://forms.gle/6vS5ATSqHhrtaHMS7
Pour les établissements scolaires : https://forms.gle/WUs7CotQUdkJoNAKA
Depuis leur lancement en 2024, les Trophées To’a Reef ont mobilisé 73 candidatures réparties sur 16 îles et atolls dans les cinq archipels de Polynésie. Jusqu’à présent, ce concours a permis de valoriser 26 projets lauréats.
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