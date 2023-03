Les Toa 'Aito prennent leur revanche sur la Nouvelle-Calédonie

Tahiti, le 24 mars 2023 - Les Toa 'Aito ont battu (2-1) la Nouvelle-Calédonie jeudi soir au stade Pater dans le deuxième match amical entre les deux équipes, les Calédoniens s’étant eux imposés (2-0) trois jours plus tôt.



La sélection tahitienne a su rebondir jeudi soir à Pater trois jours après un échec qui avait démontré que les Tahitiens n’étaient pas prêts tant dans les têtes que dans les jambes à répondre au jeu physique des Calédoniens lundi. Il est vrai que la plupart des protégés de Samuel Garcia avaient disputé des matches soutenus de playoff le week-end précédent et cela avait pesé lors du premier affrontement entre Toa 'Aito et Cagous dont les matches sont toujours engagés même lorsqu’il s’agit de rencontres amicales.



Et les trois jours de récupération supplémentaires ont permis à la sélection tahitienne de présenter un tout autre visage jeudi avec le même onze de départ que trois jours auparavant. D’entrée de match, on a senti les protégés de Samuel Garcia très motivés, présents dans les duels et plein d’envie de mettre du rythme dans la rencontre. Dès la 3e minute, Roonui Tinirauarii avait une balle de but mais ratait son face-à-face avec Jean Hnamauko le portier calédonien puis deux minutes plus tard, Teaonui Tehau voyait sa frappe renvoyée par la transversale.



Plus long à rentrer dans le match, les Calédoniens réagissaient et les débats s’équilibraient. Mais c’est bien Tahiti qui allait ouvrir la marque à la demi-heure de jeu sur une tête de Roonui Tinirauarii à la reprise d’un corner de Tehotu Gitton (1-0). Joie de courte durée pour les Toa 'Aito car Makalu Xowi, le joueur de Temanava déjà buteur lundi, égalisait à la 33e minute en reprenant un centre en demi-volée. Par la suite et jusqu’au repos, le match restait rythmé mais perdait en qualité suite à du déchet technique et notamment côté tahitien dont les pertes de balles devenaient nombreuses suite à des mauvaises relances ou des excès de précipitation dans le jeu court.



Roonui Tinrauarii, buteur insatiable





Et cela perdurait à la reprise pendant une dizaine de minutes, les joueurs du Caillou prenant alors le contrôle du match. Mais les Toa 'Aito retrouvaient heureusement de l‘allant et surtout un jeu mieux ordonné avec des relances propres et une construction mieux huilée au milieu. La rencontre redevenait indécise et intense car ça jouait vite vers l’avant des deux côtés. Et à la 75e minute, à la suite d’un coup-franc excentré tiré par Tehotu Gitton, Roonui Tinirauarii s’imposait physiquement pour marquer de la tête et signer un doublé (2-1).



C’était chaud pour Tahiti en fin de match, les Calédoniens se procurant deux ou trois occasions franches, mais ce sont bien les Toa 'Aito qui aurait pu agrémenter le score d’un nouveau but dans les arrêts de jeu quand Honoura Maraetefau voyait sa volée repoussée par la transversale. Qu’importe, Tahiti l’emportait et c’était bien là l’essentiel pour faire oublier la défaite de lundi. Samuel Garcia a apprécié la réaction de son équipe jeudi : ‘’J’avais beaucoup de joueurs qui ont joué samedi après-midi dans des matches intenses et il en restait des séquelles lors du match contre les Calédoniens lundi. On n’a pas non plus pu faire de regroupements et travailler collectivement. C’était logiquement mieux aujourd’hui avec trois jours de récupération supplémentaire et ça s’est vu sur le terrain où mes joueurs ont été beaucoup plus saignants. Tout n’a pas été parfait mais je suis quand même satisfait de notre production aujourd’hui’’.



Il reste encore de longs mois avant les Jeux du Pacifique, mais les deux matches amicaux disputés cette semaine ont démontré que Tahitiens et Calédoniens seront de sérieux clients à Honiara.