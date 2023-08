Les Tiki Toa s’affûtent pour la Coupe des Nations d’Océanie

Tahiti, le 13 août 2023 - La sélection tahitienne disputera la Coupe des Nations d’Océanie de beach soccer du 22 au 26 août au parc Aorai tini hau. Le tournoi réunira les Tiki Toa, les îles Salomon, Fidji et Tonga, le vainqueur décrochant sa qualification pour la phase finale de la Coupe du monde de la discipline qui aura lieu du 15 au 24 février 2024 à Dubaï aux Émirats arabes unis. Les Tahitiens sont actuellement en phase de préparation intensive.



Initialement prévue au mois de juin à Tahiti, la Coupe des Nations d’Océanie de beach soccer a été décalée au mois d’août, cette reprogrammation s’inscrivant dans celle de la Coupe du monde de beach soccer qui devait avoir lieu au mois de novembre et qui a été repoussée du 15 au 24 février 2024 à Dubaï. La Coupe des Nations d’Océanie remplit un double objectif : sacrer le champion continental de beach soccer et déterminer le pays qui représentera l’Océanie à la phase finale de la Coupe du monde.



Les Tiki Toa, qui n’ont plus joué en compétition officielle depuis août 2021 et la Coupe du monde en Russie où ils ont été éliminés en quart de finale, vont renouer avec la pression des matches à enjeu dans le cadre de la Coupe des Nations d’Océanie qui débutera le 21 août au parc Aorai tini hau, à Pirae. Teva Zaveroni, l’entraîneur de la sélection tahitienne, considère que ses protégés seront prêts pour l’échéance océanienne malgré une préparation en dents de scie ces derniers mois et le manque de compétitions à l’exception des trois matches amicaux disputés à Tahiti contre la Lituanie au mois d’avril.



“On a débuté la préparation en janvier avec un groupe élargi, mais les joueurs avaient aussi des échéances importantes en foot et on s’est adapté comme on le pouvait”, confie l’entraîneur. “Le groupe a été réduit au fil du temps et ça fait trois semaines que l’on travaille quotidiennement avec les joueurs qui disputeront le tournoi océanien. Il leur fallait aussi disputer des matches et on a pu livrer trois rencontres amicales contre la Lituanie au mois d’avril et tous les sélectionnés ont participé au tournoi Alphonse Greig qui a été d’un bon niveau. Je dispose aujourd’hui d’un groupe bien avancé physiquement et techniquement. Il nous reste encore une dizaine de jours pour être à 100%. On a vraiment fait le maximum en termes de préparation ces dernières semaines et je ne doute pas que les joueurs seront au top de leur potentiel pour l’ouverture du tournoi. Il le faudra car je pense que nos adversaires ont aussi bien préparé l’échéance, notamment Salomon qui devrait être notre principal concurrent. Ce sont des joueurs très physiques et il faudra donc que l’on réponde à cela avec un état d’esprit de guerriers. Après, si on les retrouve en finale, tout est possible sur un match, mais on a en tout cas les arguments pour se qualifier pour la Coupe du monde.”

Un groupe mixé entre expérience et jeunesse



Les trois matches amicaux gagnés (5-2, 7-3 et 5-4) au mois d’avril contre la Lituanie ont confirmé que les Tiki Toa étaient toujours compétitifs, même si la sélection lituanienne ne fait pas partie de l’élite mondiale de beach soccer. Mais sachant que les Lituaniens évoluent avec les mêmes caractéristiques que les Solomonais avec un jeu physique et à terre, les trois succès tahitiens ont de quoi rassurer. La préparation s’est en outre nettement accélérée depuis, les Tiki Toa s’entraînant actuellement quotidiennement au rythme de deux sessions par jour.



Teva Zaveroni travaille avec un groupe de 15 joueurs, mais il devra en écarter trois dans la mesure où la fédération océanienne limite à 12 joueurs le volume des sélections à la Coupe d’Océanie. L’entraîneur tahitien va devoir effectuer un choix difficile dans la mesure où tous ont donné satisfaction quant à leur investissement et à leur potentiel ces dernières semaines, y compris ceux qui ont intégré les Tiki Toa cette saison, à l’instar de Roonui Tinirauarii, Tainui Lehartel, Hennel Tehaamoana, le gardien Teave Teamotuaitau ou Rainui Tze-Yu qui fut un Tiki Toa par le passé mais qui a pris un temps du recul avec la discipline. À noter aussi la présence de Teaonui Tehau et Heirauarii Salem qui sont dans le groupe depuis un peu plus longtemps. Après, il y des joueurs emblématiques incontournables tels Jonathan Torohia dans les buts secondés ponctuellement par Franck Revel, Raimana Li Fung Kuee qui va enfiler le brassard de capitaine, Patrick Tepa, Heiarii Tavanae, Tearii Labaste, Tamatoa Tetauira ou Heimanu Taiarui, le ballon d’or de la discipline en 2015 qui est désormais installé en Suisse et qui est arrivé samedi au fenua pour renforcer la sélection tahitienne. À 37 ans, Heimanu Tairarui reste un joueur de haut niveau comme il l’a encore démontré cette saison en championnat de France avec son club alsacien (il est installé à la frontière franco-suisse). En revanche, Teva Zaveroni doit se passer de deux éléments importants, Gervais Chan Kat et Matatia Paama, retenus par leurs obligations professionnelles.



Le tirage au sort du programme des rencontres entre Tahiti, les îles Salomon, Fidji et Tonga, qui se rencontreront en formule championnat dans un premier temps, aura lieu prochainement. Les deux premiers de la poule se rencontreront en finale le 26 août.



Le groupe tahitien apparaît très solide dans sa configuration actuelle et a le potentiel pour remporter la Coupe des Nations d’Océanie, dont les Tiki Toa sont tenants du titre depuis 2019, et qualifier Tahiti pour une septième Coupe du monde de beach soccer d’affilée.



Patrice Bastian

La sélection de Tahiti



Gardiens

- Jonathan Torohia

- Franck Revel

- Teave Teamotuaitau

*Défenseurs

- Heimanu Taiarui

- Tamatoa Tetauira

- Hennel Tehaamoana

Milieux

- Raimana Li Fung Kuee (C)

- Heiarii Tavanae

- Patrick Tepa

- Teaonui Tehau

- Tainui Lehartel

Attaquants

- Heirauarii Salem

- Tearii Labaste

- Rainui Tze-Yu

- Roonui Tinirauarii

*Encadrement

- Teva Zaveroni, sélectionneur/entraîneur

- Teiva Izal, entraîneur adjoint

Rédigé par Patrice Bastian le Dimanche 13 Août 2023 à 18:51 | Lu 888 fois