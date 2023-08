Les Tiki Toa entrent en scène à la Coupe des Nations d’Océanie

Tahiti, le 21 août 2023 - Le Parc Aorai Tini Hau va vivre ce mardi la première journée de la Coupe d’Océanie des Nations de beach soccer qui se poursuivra jusqu’à la finale de samedi. Fidji et Salomon disputeront le match d’ouverture à 14 heures, Tahiti étant opposé à Tonga à 16 heures. Le vainqueur du tournoi sera qualifié pour la Coupe du monde de beach soccer qui aura lieu du 15 au 24 février 2024 à Dubaï aux Emirats arabes unis.



Une nouvelle campagne débute ce mardi pour les Tiki Toa qui n’ont plus joué en compétition officielle depuis août 2021 et la Coupe du monde en Russie où ils ont été éliminés en quarts de finale par le Japon. Le groupe a toutefois bien préparé la Coupe d’Océanie des Nations en suivant une préparation intensive ces dernières semaines et il s’était montré plutôt convaincant lors des trois matches amicaux disputés et gagnés contre la Lituanie au mois d’avril sur le terrain de beach de Aorai Tini Hau.



Pas d’excès de confiance pour le coach Teva Zaveroni et ses joueurs, mais tout de même le sentiment qu’ils seront à la hauteur cette semaine comme le confirme Raimana Li Fung Kuee, le capitaine des Tiki Toa : “C’est en partie un nouveau groupe qui s’est formé avec l’arrivée de jeunes joueurs. Mais je suis confiant car ils ont su s’adapter à notre système de jeu et ils sont bien conscients de l’enjeu que représentent la Coupe d’Océanie des Nations. Ils sont aussi sensibles au fait d’intégrer les Tiki Toa dont l’histoire est riche. Mais l’ossature de l’équipe a dans l’ensemble du vécu avec plusieurs joueurs qui se côtoient depuis une dizaine d’années et dont les automatismes sont bien réglés. Débuter par les Tonga, ça parait largement à notre portée sur le papier, mais on sait qu’un premier match en tournoi est toujours particulier à négocier et on se doit d’être rigoureux et d’imposer notre jeu pour se mettre en confiance. On a le potentiel pour gagner notre billet pour la Coupe du monde même si l’on doit se méfier de Salomon qui est a priori notre principal adversaire.”



Débuter impérativement par un succès



L’entraîneur et sélectionneur Teva Zaveroni a finalisé la liste de 12 joueurs la semaine dernière, le gardien Franck Revel qui n’a pu disposer de congés pour le tournoi et les jeunes Hennel Tehaamoana et Tainui Lehartel qui ont suivi toute la préparation et qui ont donné satisfaction ont été écartés mais maintenus en réserve pour pallier une éventuelle blessure lors du tournoi. Le groupe apparait effectivement solide avec des joueurs d’expérience comme le portier Jonathan Torohia, le ballon d’or 2015 de la discipline, Heimanu Taiarui, le capitaine Raimana Li Fung Kuee et Patrick Tepa qui participent depuis le début à l’émergence des Tiki Toa à l’échelle internationale. Mais les autres sélectionnés qui ont été intégrés peu à peu dans la sélection tahitienne au fil du temps ont aussi démontré leur capacité à jouer à haut niveau. Et on ne doute pas que les dernières recrues tels Teave Teamotuaitau dans les buts ou Roonui Tinirauarii en attaque se mettront au diapason.



La compétition se déroulera en deux temps, une phase de poule sur trois journées avec les deux premiers de la phase de qualification se retrouvant en finale samedi. Tahiti débute par Tonga, l’équipe a priori la plus prenable puis disputera demain le choc attendu contre les Salomon, l’adversaire le plus redoutable pour Tahiti si l’on se réfère aux éditions passées de la Coupe des Nations et bouclera sa phase de qualification contre Fidji. Gagner aujourd’hui est impératif et battre les Salomon demain mettrait les Tahitiens en position de force psychologiquement. Mais une défaite n’aurait rien de rédhibitoire, si Tahiti gagne ses deux autres matchs.



Rappelons que les Tahitiens sont tenants du titre depuis leur succès dans l’épreuve en 2019. On ne doute pas que les Tiki Toa joueront la finale de la Coupe des Nations d’Océanie 2023 samedi. Reste que sur un match, tout est possible ; surtout si c’est face aux Îles Salomon. Le vainqueur se qualifiera pour la Coupe du monde programmée en février 2024 à Dubaï. L’occasion pour les Tahitiens de disputer un 7e Mondial d’affilé.