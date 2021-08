Les Tiki Toa éliminés en quarts par le Japon

Moscou, le 26 août 2021 - Les Tiki Toa se sont inclinés en prolongation face aux Japonais (5-4), au Luzhniki Stadium de Moscou. Les joueurs de Teva Zaveroni ne disputeront pas la demi-finale contre le Sénégal.



Malgré un début de match difficile, avec un but contre son camp d'Alvin Tehau et un but sur penalty du japonais Yamauchi, les Tiki Toa sont remontés au score au cours de la deuxième période. Ils avaient même réussi un court instant à mener 3-2 à moins de 30 secondes de la fin de la troisième période.



Malheureusement pour les Tahitiens, les Japonais ont arraché la victoire lors d'un prolongation intense. De nouveau menés 4-3, les Tiki Toa avaient égalisé grâce à un but de Tetauira, avant que le nippon Akaguma ne sonne le glas par une belle bicyclette à 2 minutes du coup de sifflet final.



Avec cinq joueurs absents, dont quatre à l'isolement (Patrick Tepa, Gabriel Amau, Heiarii Tavanae et Tearii Labaste) et un blessé (Heimanu Taiarui, qui ne pouvait jouer que les tirs au but), les Tiki Toa partaient avec un désavantage face au Japon, qui n'en déplorait que deux.



Ozu Moreira et ses coéquipiers disputeront la demi-finale face au Sénégal, qui a crée la surprise en s'imposant face au Brésil (5-4). Les autres équipes qualifiées sont la Suisse, qui a plus que largement dominé l'Uruguay (10-1) et la Russie, pays organisateur, qui a défait les Espagnols (4-2).