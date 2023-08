Les Tiki Toa dominent les Salomon et valident une septième participation en Coupe du monde

Tahiti, le 26 août 2023 – A l'issue d'un match maitrisé, les Tiki Toa ont dominé, ce samedi, les Îles Salomon en finale de la Coupe des Nations d'Océanie sur le score de 7-0. Un succès qui qualifie Teva Zaveroni et ses hommes pour une septième Coupe du monde de beach soccer.



Plus d'infos à venir....

