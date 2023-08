Les Tiki Toa dominent Fidji et retrouveront les Salomon en finale

Tahiti, le 24 août 2023 - À l'issue d'une rencontre jouée sur un faux rythme, les Tiki Toa ont disposé, ce jeudi, des Fidji sur le score de 5-3 pour leur troisième et dernier match de poule de la Coupe des Nations de l'Océanie. Les Îles Salomon de leurs côtés se sont imposées face à Tonga (15-3) et retrouveront les Tahitiens en finale samedi avec à la clé pour le vainqueur, une qualification pour la prochaine Coupe du monde de beach soccer.



Déjà assurés de disputer la finale de la Coupe des Nations de l'Océanie, les Tiki Toa abordaient, ce jeudi, leur troisième et dernier match de poule face aux Fidji sans véritable pression. Les Fidjiens de leurs côtés, grâce à une meilleure différence par rapport aux Îles Salomon, pouvaient toujours espérer une qualification pour la finale en cas de victoire face à la sélection de Teva Zaveroni. Sans véritablement forcer leur talent et en jouant avec le frein à main tout au long de la rencontre, les doubles vice-champions du monde de beach soccer se sont imposés sur le score de 5-3.



Éviter les blessures et les cartons



Un premier message envoyé par le staff tahitien, celui de faire débuter Teave Teamotuaitau dans les buts à la place de Jonathan Torohia. Le capitaine tahitien, Raimana Li Fung Kuee, pour sa part n'est pas rentré en jeu face aux Fidjiens. L'occasion donc pour des petits nouveaux, comme Rainui Tze-Yu, Roonui Tinirauarii ou encore Teave Teamotuaitau de montrer à leur sélectionneur Teva Zaveroni qu'ils méritaient bien leur place dans l'effectif.



Et justement Tze-Yu et Teamotuaitau ont donné raison à leur coach. Sur une relance de son gardien, l'attaquant de Temanava déviait intelligemment le ballon de la tête pour ouvrir le score et donner l'avantage aux Tiki Toa (1-0, 3e). Ensuite quasiment plus rien pour les locaux, à peine bousculés par leurs rivaux fidjiens. Il a fallu attendre le deuxième tiers-temps pour que les Tahitiens fassent le break grâce à une réalisation de Teaonui Tehau (2-0, 16e). Merill Nand relançait dans la foulée les Fidji (2-1, 18e) mais Rainui Tze-Yu, sur une frappe piquée en pleine lucarne, confortait l'avance des Tahitiens (3-1, 23e). Teave Teamotuaitau sortait pour sa part quelques belles parades pour préserver cet avantage. Mais c'était sans compter sur Rusiate Matarereraga qui, grâce à un doublé, ramenait les Fidjiens à hauteur de leurs hôtes (3-2, 25e, 3-3, 29e). Une joie de courte durée pour les visiteurs car sur l'engagement qui a suivi les Tiki Toa leur passaient devant après un but de Tamatoa Tetauira (4-3, 29e).



Et dans la dernière période les protégés de Teva Zaveroni ont définitivement assuré leur victoire après une dernière réalisation de Teaonui Tehau (5-3, 33e). “On voulait absolument éviter les cartons et les blessures c'est pour ça que l'on a levé un peu le pied”, a indiqué Heimanu Taiarui à l'issue de la rencontre. “Mais on tenait aussi à remporter ce match. Pour aller à la Coupe du monde il faut montrer que l'on est les plus forts.”



Mission réussie donc pour les Tiki Toa qui signent un troisième succès en autant de match et qui ont réussi également à préserver leurs cadres pour la finale. Une finale qui se jouera ce samedi à Aorai Tini Hau face aux Îles Salomon, battus mardi par les Tahitiens sur le score de 10-3. Il faudra réitérer pareille performance pour se qualifier pour une septième Coupe du monde de beach soccer.

Les résultats et programme des matchs Îles Salomon-Fidji : 6-3

Tiki Toa-Tonga : 26-3



Fidji-Tonga : 21-3

Tahiti-Salomon : 10-3



Salomon-Tonga : 15-3

Tahiti-Fidji : 5-3



Samedi 26 août

14 h 00 : Fidji-Tonga, match pour la troisième place

16 h 00 : Finale Tahiti-Îles Salomon

