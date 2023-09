Les Tamahine Ura stoppées en demi-finale par Fidji

Tahiti, le 24 septembre 2023 - Menées deux fois au score face aux Fidji, les Tamahine Ura se sont accrochées, samedi au stade Pater, pour arracher la séance de tirs dans leur demi-finale de la Coupe des Nations de l'OFC des moins de 16 ans. Une séance fatale aux protégées de Xavier Samin battues 3-2 et qui voient leur rêve de qualification pour la Coupe du monde prendre fin.



Si les Tamahine Ura ne verront pas la prochaine Coupe du monde U17 organisée en République Dominicaine, les jeunes joueuses tahitiennes ont montré du caractère tout au long de la Coupe des Nations de l'OFC des moins de 16 ans. Samedi, Harahau Le Gayic et ses partenaires avaient rendez-vous en demi-finale avec les Fidji. Menés deux fois au score, les protégées du sélectionneur Xavier Samin ont à chaque fois trouver les ressources pour égaliser avant de s'incliner lors de la séance de tirs au but.



"L'objectif maintenant c'est de remporter le match pour la troisième place"



L'entame de match a été compliqué pour les Tamahine Ura privées de ballon par les Fidjiennes. Néanmoins les Tahitiennes, en jouant en contre, réussissaient à se rapprocher de la surface adverse. La joueuse de l'AS Tefana, Nora Leodolter, bien lancée sur son côté gauche testait en première les réflexes de la gardienne fidjienne, Rosalain Sarahphina. Mais à force de subir les phases de possession, les Tahitiennes ont été poussées à la faute. Après le quart d'heure de jeu, Elesi Tabunase était taclée dans la surface par Hanalei Laurent. L'arbitre n'a pas hésité à désigner le point de pénalty. Un pénalty transformé par la même Tabunase (0-1, 21e). Une ouverture du score qui n'allait pas entamer le moral des Tamahine Ura. Juste avant la pause, Turere Tupahururu prenait le meilleur sur la défense fidjienne avant de tromper Rosalain Sarahphina, mal inspirée sur sa ligne de but (1-1, 40e).



Au retour des vestiaires et tout au long de la deuxième période, les deux équipes ont eu du mal à enchainer les passes et à proposer du jeu. Et les Fidjiennes ont profité d'un coup-franc excentré à droite, frappé par Seruwaia Laulaba, pour repasser en tête au score (1-2, 54e). Mais cette sélection tahitienne menée par Xavier Samin a de le ressource et du caractère. A la 83e minute, sur leur seul mouvement collectif bien construit, les Tamahine Ura égalisaient grâce à Fetia Teikiotui (2-2, 83e). Pas prolongation prévue dans ce tournoi, direction donc la terrible séance des tirs au but. Des deux côtés il a fallu attendre les troisièmes tireuses pour lancer les deux équipes. Et lorsque Maerihia Dehors s'est présentée dans la surface, la jeune espoir de Raiatea devait impérativement marquer pour éviter l'élimination des Tamahine Ura. Mais sur une frappe timide la joueuse tahitienne trouvait la gardienne fidjienn. Finalement une défaite 3-2 aux tirs but qui met fin au rêve de qualification pour le Mondial.



"Je tiens d'abord à féliciter les filles parce qu'elles ont été menées deux fois au score et mentalement elles ont été fortes. Après ça s'est joué sur des détails", a indiqué Xavier Samin à l'issue de la rencontre. Néanmoins le tournoi n'est pas encore terminé pour les Tamahina Ura. Elles devront se remobiliser pour aborder au mieux le match pour la troisième place programmé pour ce mardi face aux Tonga. "Il faut bien récupérer et se remettre de nos émotions. L'objectif maintenant c'est de remporter ce match pour la troisième place", a prévenu le sélectionneur des Tamahine Ura.