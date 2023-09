Les Tamahine Ura signent un premier succès convaincant face aux îles Salomon

Tahiti, le 16 septembre 2023 – Pour leur deuxième rencontre à la Coupe des Nations de l'OFC des moins de 16 ans, les Tamahine Ura ont facilement dominé, samedi au stade Pater, les îles Salomon sur le score de 4-0. Un succès qui permet aux jeunes tahitiennes de conserver la deuxième place du groupe A et de rester dans la course aux demi-finales avant leur dernier match de poule contre le leader Tonga.



Après leur match nul et vierge, mercredi, pour leur entrée en lice à la Coupe des Nations de l'OFC des moins de 16 ans, les Tamahine Ura se sont bien rattrapées, ce samedi, en disposant d'une faible équipe des îles Salomon, battue sur le score de 4-0.



"Il nous a manqué de la réussite devant le but", avait déclaré la capitaine tahitienne, Harahau Le Gayic, à l'issue de leur rencontre face à la Nouvelle-Calédonie. Eh bien, les joueuses du sélectionneur, Xavier Samin, ont parfaitement réglé la mir ce samedi pour leur deuxième rencontre. Ultra-dominatrices, les Tamahine Ura ouvraient logiquement le score au bout du premier quart d'heure. Sur un coup-franc de Lydie Gendron, trois Polynésiennes se retrouvaient seules dans la surface adverse et Tihiura Tahutini a été la plus prompte à placer sa tête pour inscrire le premier but de la compétition pour les Tamahine Ura (1-0, 15e).



Une victoire face aux Tonga ou espérer une défaite de la Nouvelle-Calédonie



Totalement en confiance, les jeunes tahitiennes ont continué d'insister. Et après la demi-heure, sur un centre de la gauche de Nora Leodolter, la capitaine Harahau Le Gayic était à la retombée pour inscrire le but du break (2-0, 35e). Quasiment dans la foulée, l'intenable Le Gayic et Catherine Teikihaa ne passaient pas loin de tromper de nouveau la gardienne salomonaise, Fiona Goroani. Mais juste avant la pause, Goroani n'allait rien pouvoir faire sur la frappe surpuissante de Nora Leodolter, placée juste en-dessous de la transversale (3-0, 44e).



Après avoir fait le plus dure au cours des 45 premières minutes, la deuxième période a été un peu plus brouillonne pour les Tahitiennes. Néanmoins à l'amorce du dernier quart d'heure, Lydie Gendron, après avoir offert un but, participait également à la fête après une belle frappe aux 20 mètres (4-0, 75e). Grâce à ce succès les Tamahine Ura conservent la deuxième place du groupe A avec quatre points au compteur. Le leader, Tonga, a concédé de son côté le match nul face à la Nouvelle-Calédonie (2-2) et reste en tête de la poule.



Les Tamahine Ura qui retrouveront les Tongiennes mardi prochain pour une rencontre décisive pour les demi-finales. Dans le cas où les Calédoniennes s'imposeraient face aux îles Salomon, les Tahitiennes devront éviter la défaite contre Tonga pour se qualifier pour le dernier carré de la compétition.