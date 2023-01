Les Tama 'Ura dominent Tonga et joueront leur place pour le Mondial face à la Calédonie

Tahiti, le 21 janvier 2023 – Les Tama 'Ura ont battu, vendredi soir à Fidji, Tonga sur le score de 5-0 en quarts de finale du tournoi U-17 de l'OFC. Les espoirs tahitiens ont rendez-vous désormais avec la Nouvelle-Calédonie ce mardi 24 janvier. Le vainqueur de la rencontre empochera l'un des deux tickets pour la prochaine Coupe du monde U-17.



Les Tama 'Ura poursuivent leur parcours sans-faute à Fidji, où il dispute le tournoi U-17 de l'OFC. Après deux victoires en phase de groupe, les espoirs tahitiens ont affronté, vendredi, en quarts de finale l'équipe de Tonga.



Dylan Hutia a montré la voie à ses partenaires en ouvrant la marque après le quart d'heure de jeu. Le joueur de Tefana a conclu une belle action collective en déviant au premier poteau un centre de Ariiheivarau Tama (1-0, 18e). Dominateurs dans le jeu, les espoirs tahitiens ont fait le break après la demi-heure grâce au troisième but de la compétition de Titouan Guillemant qui a profité d'une mauvaise sortie du gardien tongien (2-0, 32e).



Les Tama 'Ura ont ensuite géré leur avance au score avant de rajouter trois nouveaux buts en deuxième période. D'abord par Keanan Faure (3-0, 68e), puis Turerearii Vonbalou (4-0, 79e) et Titouan Guillemant en toute fin de rencontre inscrivait un doublé pour offrir donc une très large victoire au clan tahitien (5-0, 90+4). REPORT | Tahiti have booked a semi-final showdown with New Caledonia after a confident quarter-final win. 🇵🇫https://t.co/YhdVZ6ijqe

