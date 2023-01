Les Tama 'Ura dominent les Îles Cook et filent en quarts de finale

Tahiti, le 14 janvier 2023 – Les Tama 'Ura ont signé, vendredi à Fidji, leur deuxième victoire au tournoi U-17 de l'OFC face aux Îles Cook. Un large succès, acquis sur le score de 6-0 avec notamment un doublé de Tiahiti Colombani, qui permet aux espoirs tahitiens de décrocher la première place du groupe C et un ticket pour les quarts de finale de la compétition.



Le contrat est pour le moment rempli pour les Tama 'Ura aux Fidji. Après leur courte et précieuse victoire face au Vanuatu (2-1), les espoirs tahitiens ont enchainé, vendredi, avec un deuxième succès plus large face aux Îles Cook acquis sur le score de 6-0.



Opposés, sur le papier, à la formation la plus faible de leur groupe, les protégés du sélectionneur, Raiarii Golhen, ont buté pendant vingt minutes sur la défense cookienne. Et puis le joueur de l'AS Central, Tiahiti Colombani, a débloqué la situation pour les Tama 'Ura sur une belle frappe aux 20 mètres légèrement déviée par un défenseur adverse (1-0, 22e). Les jeunes polynésiens ont ensuite continué à investir le camp des Îles Cook avant de finalement faire le break juste avant la pause grâce à une nouvelle réalisation de Colombani (2-0, 45+2). Remplaçant lors du match face au Vanuatu, Tiahiti Colombani, élu meilleur joueur de la rencontre, a certainement marqué des points auprès du staff de Raiarii Golhen à l'issue du match.

🗞️ REPORT | Tahiti 🇵🇫 hit 6⃣ past the Cook Islands 🇨🇰 to win Group C and reach the #O172023 last eight.

https://t.co/qGNapzUBsf

— OFC Oceania Football (@OFCfootball) January 14, 2023



Fidji, Samoa ou Tonga en quarts



Au retour des vestiaires les espoirs tahitiens ont poursuivi leur entreprise en inscrivant quatre nouveaux buts au cours de la seconde période. Titouan Guillemant, buteur déjà contre le Vanuatu, à la 53e (3-0), puis Tuarii Rota après l'heure de jeu (4-0, 66e) et enfin Eden Cadousteau et Teriitaumatatini Martin dans le dernier quart d'heure ont clôturé la marque pour les Tama 'Ura victorieux donc 6-0 des Îles Cook.



Un large succès qui permet à la sélection tahitienne de décrocher la première place du groupe C et d'assurer donc sa place en quarts de finale du tournoi. Un grand huit où les Tama 'Ura seront opposés au deuxième du groupe A composé de Fidji, Samoa et Tonga. Rappelons que pour se qualifier pour le Mondial U-17, les jeunes espoirs polynésiens doivent atteindre la finale du tournoi. Le contrat est pour le moment rempli pour les Tama 'Ura aux Fidji. Après leur courte et précieuse victoire face au Vanuatu (2-1), les espoirs tahitiens ont enchainé, vendredi, avec un deuxième succès plus large face aux Îles Cook acquis sur le score de 6-0.Opposés, sur le papier, à la formation la plus faible de leur groupe, les protégés du sélectionneur, Raiarii Golhen, ont buté pendant vingt minutes sur la défense cookienne. Et puis le joueur de l'AS Central, Tiahiti Colombani, a débloqué la situation pour les Tama 'Ura sur une belle frappe aux 20 mètres légèrement déviée par un défenseur adverse (1-0, 22e). Les jeunes polynésiens ont ensuite continué à investir le camp des Îles Cook avant de finalement faire le break juste avant la pause grâce à une nouvelle réalisation de Colombani (2-0, 45+2). Remplaçant lors du match face au Vanuatu, Tiahiti Colombani, élu meilleur joueur de la rencontre, a certainement marqué des points auprès du staff de Raiarii Golhen à l'issue du match.Au retour des vestiaires les espoirs tahitiens ont poursuivi leur entreprise en inscrivant quatre nouveaux buts au cours de la seconde période. Titouan Guillemant, buteur déjà contre le Vanuatu, à la 53e (3-0), puis Tuarii Rota après l'heure de jeu (4-0, 66e) et enfin Eden Cadousteau et Teriitaumatatini Martin dans le dernier quart d'heure ont clôturé la marque pour les Tama 'Ura victorieux donc 6-0 des Îles Cook.Un large succès qui permet à la sélection tahitienne de décrocher la première place du groupe C et d'assurer donc sa place en quarts de finale du tournoi. Un grand huit où les Tama 'Ura seront opposés au deuxième du groupe A composé de Fidji, Samoa et Tonga. Rappelons que pour se qualifier pour le Mondial U-17, les jeunes espoirs polynésiens doivent atteindre la finale du tournoi.

Rédigé par Désiré Teivao le Samedi 14 Janvier 2023 à 06:33 | Lu 348 fois