Les Tahitiens performent en Nouvelle-Zélande



Tahiti, le 16 août 2023 - Les six nageurs tahitiens qualifiés en novembre pour les Jeux du Pacifique de Honiara ont participé aux Championnats de Nouvelle-Zélande Élites en petit bassin du 8 au 12 août. Le bilan des nageurs du fenua est particulièrement riche avec 18 médailles dont cinq en or, 25 finales disputées, deux records de France des 14 ans pour Rohutu Teahui et sept records de Polynésie.



La natation tahitienne prépare assidument les Jeux du Pacifique depuis quelques mois en enchaînant les déplacements. Après les Championnats de France juniors en avril puis en eau libre en juin et en open fin juillet, les six jeunes nageurs (moyenne d’âge 17 ans) qui ont réalisé des temps de qualification pour participer en novembre prochain aux Jeux à Honiara ont poursuivi leur préparation en Nouvelle-Zélande la semaine dernière avec un stage à Auckland puis dans le cadre des Championnats néozélandais en petit bassin du côté de Hastings dans l’île du Nord. Et tous montent constamment en régime comme cela s’est confirmé chez les Kiwis. Sylvain Roux le directeur technique de la Fédération tahitienne de natation confie ses impressions : “Le déplacement en Nouvelle-Zélande s’inscrivait dans le cadre de la préparation aux Jeux du Pacifique et concernait les nageurs qui ont réalisé des minimas qualificatifs au titre de la grille A. Le bilan d’ensemble est satisfaisant et même surprenant sur certaines épreuves, en particulier sur les relais où l’on a constaté que nos nageurs savaient se surpasser et c’est très encourageant pour les Jeux. Individuellement, il faut d’abord retenir les record des France des 14 ans de Rohutu. Il faut aussi retenir le bon retour de Naël après une saison difficile qui a notamment battu son record sur 1500 mètres et a décroché l’argent en toutes catégories. Mais tous ont été performants et ont amélioré de multiples records personnels sans compter les records de Polynésie et les records d’âge. Les championnats ont constitué une très bonne expérience d’autant que l’on ne s’attendait pas à ce que la natation néozélandaise soit au niveau de ce qu’elle a proposé à Hastings avec un solide réservoir chez les jeunes et cela a créé de l’émulation chez nos nageurs ce qui explique en partie nos bons résultats.”





Sélection en cours pour les Jeux



Le niveau des championnats néozélandais a effectivement boosté les nageurs tahitiens, mais rappelons que cela avait déjà été le cas lors de leur déplacement précédent. Et tous ont contribué aux bons résultats d’ensemble (voir détail en encadré) car si Rohutu Teahui et Naël Roux ont réalisé les performances les plus marquantes avec deux records de France des 14 ans sur 50 et 100 dos pour Rohutu Teahui qui est coutumier du fait et quatre finales A disputées pour Naël Roux qui a décroché l’argent en toutes catégories sur 1500 mètres NL, leurs coéquipiers se sont également distingués : Déotille Videau a décroché six médailles en 14 ans dont deux en or et battu trois records de Polynésie ; Heimaruiti Bonnard a obtenu du bronze en 14 ans sur 200 NL ; Keha Desbordes a battu le record de Polynésie du 50 mètres dos ; et Teiva Gehin était membre d’un des deux relais qui ont établi des records de Polynésie. Ajoutons que 17 Meilleures Performances Régionales (record par catégorie d’âge) ont été enregistrées dont 11 pour le seul Rohutu Teahui en 14/15 ans. Déotille Videau s’en attribue de son côté quatre en 14/15 ans et Naël Roux deux en 17/18 ans. De l’avis de tous, nageurs et encadrants, le séjour en Nouvelle-Zélande a soudé le groupe. Celui-ci devrait s’étoffer pour les Jeux du Pacifique, peut-être pas au titre de la grille A qui impose des minimas fixés par la FTN et qui sont du niveau des podiums des dernières éditions des Jeux (sauf si Nicolas Vermorel qui se remet d’une opération au genou réalise des minimas A), mais trois ou quatre jeunes nageurs devraient signer des temps de la grille B. Cette sélection est mise en place pour permettre aux bénéficiaires d’emmagasiner de l’expérience à Honiara dans l’optique des Jeux du Pacifique 2027 à Tahiti. Et il y aura d’autres sélectionnés en eau libre, la course de qualification étant fixée le 2 septembre sur la Presqu’île avec six billets distribués aux trois premiers hommes et trois premières femmes ayant déjà accompli les minimas sur 1500 mètres NL en bassin. La sélection tahitienne devrait être composée d’une douzaine de nageurs aux îles Salomon.

En attendant, le calendrier local se poursuit avec le Meeting 2, organisé les 26 et 27 août à Tipaerui.



Patrice Bastian



Médailles et records

Deotille Videau

-2 médailles d’or 14 ans : 200 papillon et 400 4 nages

-3 médailles d’argent 14 ans : 50 et 100 papillon, 200 4 nages

-1 médailles de bronze 14 ans : 200 brasse

-3 records de Polynésie : 100 papillon (1’ 04’’ 75), 200 4 nages (2’ 23’’ 85), 400 4 nages (5’ 08’’ 05)

Heimaruiti Bonnard

-1 médaille de bronze 14 ans : 200 NL

Rohutu Teahui

-3 médailles d’or 14 ans : 50, 100 et 200 dos

-1 médaille d’argent 14 ans : 50 papillon

-1 médailles de bronze 14 ans : 100 NL

-2 records français 14 ans : 50 et 100 dos (26’’ 17 et 56’’ 16)

-1 record de Polynésie : 100 dos (56’’ 16)

Naël Roux

-1 médaille d’argent toutes catégories : 1500 NL

-3 médailles d’argent 17/18 ans : 400, 800 et 1500 NL

-2 médailles de bronze 17/18 ans : 200 NL, 200 papillon

Keha Desbordes

-1 record de Polynésie : 50 dos (25’’ 50)

R. Teahui, N. Roux, K. Desbordes, T. Gehin

-1 record de Polynésie : 4 x 50 m. 4 nages hommes (1’ 41’’ 87)

R. Teahui, N. Roux, D. Videau, H. Bonnard

-1 record de Polynésie : 4 x 100 4 nages mixtes (4’ 02’’ 74)







Rédigé par Patrice Bastian le Mercredi 16 Août 2023 à 17:03 | Lu 61 fois