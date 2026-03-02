

Les Suisses rejettent une initiative pour un "fonds climat" de plusieurs milliards

Genève, Suisse | AFP | dimanche 08/03/2026 - Les Suisses ont largement rejeté dimanche une initiative qui proposait de créer un "fonds climat" public de plusieurs milliards en vue de renforcer la lutte contre le changement climatique et ses impacts.



Les électeurs helvètes ont très majoritairement dit "non" à cette proposition, à 70,7%, selon les résultats officiels de ce scrutin qui a enregistré un taux de participation de 55,5%.



Le système de démocratie directe suisse permet de soumettre pratiquement n'importe quelle question à la "votation populaire" après avoir obtenu 100.000 signatures dans un délai de 18 mois.



Le Parti socialiste suisse et les Vert-e-s, qui avaient lancé l'initiative en 2022, ont regretté l'occasion manquée. Mais la présidente du parti écologiste Lisa Mazzone a déclaré à l'agence Keystone-ATS que les objectifs climatiques de la Suisse "restent les mêmes et sont largement souhaités par la population".



Le texte réclamait que la Confédération helvétique crée un fonds alimenté chaque année à hauteur de 0,5 à 1% du produit intérieur brut (PIB) de la Suisse, soit de 4 à 8 milliards de francs environ (de 4,4 à 8,8 milliards d'euros) avec pour objectif le fait d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050.



Mais le Conseil fédéral (gouvernement) et le Parlement avaient recommandé de rejeter l'initiative, estimant notamment que ce fonds "grèverait trop lourdement les finances fédérales" et alourdirait inévitablement la charge fiscale sur les ménages suisses.



Les quelque 5,6 millions d'électeurs suisses sont directement consultés à intervalles réguliers sur un large éventail de sujets, aux niveaux fédéral, cantonal ou municipal.



Dimanche, trois autres sujets étaient soumis au vote au niveau national, dont celui visant à inscrire dans la Constitution la garantie du maintien des paiements en espèces (pièces et billets). Deux propositions - une initiative populaire et un contre-projet du Conseil fédéral - visaient le même objectif, mais avec des formulations différentes.



L'initiative populaire a été rejetée à 54,4%, mais le contre-projet, présenté par le Conseil fédéral comme mieux ficelé et donc plus aisé à mettre en oeuvre, a emporté les faveurs de la population à 73,4%.



En revanche, l'initiative "200 francs, ça suffit!" qui demandait de réduire la redevance radio-télévision à 200 francs suisses (222 euros) par an au lieu de 335 francs (371 euros) et d'exonérer les entreprises, n'a pas reçu le soutien de la population, qui a dit "non" à 61,9%.



Le Conseil fédéral y était opposé, soucieux de "garantir le service public dans toutes les régions linguistiques". La redevance passera toutefois à 300 francs d'ici 2029 comme décidé par le Conseil fédéral.



Enfin, le suspense a longtemps plané sur la validation d'une réforme fédérale prévoyant d'imposer séparément les revenus des personnes mariées. Cette réforme, mettant sur un pied d'égalité les couples mariés et non mariés, a finalement été validée en emportant 54,2% des suffrages. Elle entrera en vigueur au plus tard en 2032.

