

Les Stray Kids à Tahiti ce mercredi

Tahiti, le 3 février 2026 - La K-Pop, déjà bien installée au Fenua avec de nombreux amateurs de ce style musical, va connaître sa soirée ce mercredi au cinéma Majestic avec la diffusion du docu-concert du groupe Stray Kids, en fin d’après-midi.



Le film, diffusé une seule fois en mondovision le 4 février, a déjà fait s’inscrire bon nombre de jeunes (filles principalement) qui seront présentes au cinéma mercredi.



Un nouveau test pour le cinéma Majestic qui a déjà par le passé tenté ce genre d’expérience avec plus ou moins de réussite. Si la diffusion des concerts de Beyonce et de DJ Snake ont été des fours, celle du concert de Stray Kids enregistrait déjà en fin de semaine dernière un grand nombre de réservation.



Pour Lylia, 14 ans, la K-Pop venue de Corée du Sud, est déjà bien connue et a été renforcée par la sortie l’année dernière sur Netflix du carton international qu’est K-Pop Devon Hunter. “Je n’ai pas découvert la K-Pop par hasard, mais à travers Katseye, un groupe qui m’a ouvert les portes d’un univers bien plus vaste dans la musique”, explique-t-elle. “Ce groupe n’est pas officiellement compté comme de la pop coréenne mais il en reprend beaucoup de codes : le style, l’attitude, l’esthétique… C’est par la suite, à travers les réseaux sociaux, que j’ai découvert des groupes comme Cortis, Enhypen ou encore Stray Kids. Dans ces musiques, ce qui m'a tout de suite attirée c'est l'énergie que le groupe Idols met dans sa musique.”



Les fans en Polynésie se compteraient par milliers. Ceux des Stray Kids, qui se surnomment les “Stay” seront certainement de la partie. “En général, j’écoute des groupes féminins et mixtes mais dans la K-Pop je me tourne davantage vers les groupes masculins”, poursuit Lylia. “Leurs performances sont souvent très marquées, les chorégraphies sont impressionnantes et les concepts plus intenses.”



On verra ce mercredi soir si le cinéma Majestic, qui est en attente de grosses sorties dans le courant 2026, et qui participera aussi au prochain festival du film chinois, a bien fait de miser sur cette sortie auprès des fans du genre.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Mardi 3 Février 2026 à 16:19 | Lu 176 fois



