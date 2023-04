Les Sofitel de Bora Bora cédés au groupe Royal, 50 salariés repris en 2025

Tahiti, le 25 avril 2023 –Parmi les différents groupes en lice pour la reprise des deux Sofitel de Bora Bora, le tribunal mixte de commerce a acté lundi le choix du groupe Royal dirigé par la fille de l'homme d'affaires Dominique Auroy, Christina Teihotaata, qui est déjà propriétaire du Royal Bora Bora. Le groupe envisage la reprise de 50 salariés d'ici à 2025.



Le tribunal mixte de commerce (TMC) a acté lundi la reprise des deux établissements de l'homme d'affaires samoan Frederick Grey, le Sofitel Bora Bora Private Island et le Sofitel Marara Beach Resort, par le groupe Royal qui est dirigé par la fille de l'homme d'affaires Dominique Auroy, Christina Teihotaata, et qui possède déjà le Royal Tahitien et le Royal Huahine.



Lors d'une audience qui s'était déroulée le 13 mars dernier, le TMC avait déclaré trois des six offres de reprise des deux hôtels irrecevables. Il avait retenu les propositions du groupe Royal mais aussi celles des groupes City et Redcore en rejetant celles du groupe américain Arkans Hermes Centauri, du groupe qatari Doha properties et du groupe Ogenes. Si les groupes Doha properties et Redcore se sont depuis retirés, le TMC a donc acté lundi la reprise des deux établissements par le groupe Royal qui est déjà propriétaire du Royal Bora Bora et qui s'engage à reprendre une cinquantaine de salariés.



Extension de 80 chambres



Contacté mardi, l'avocat du groupe Royal, Me Jean-Michel Vergier, s'est félicité de cette décision du TMC qui a choisi “l'offre la plus raisonnable, la plus facile à réaliser et donc la plus solide”. Selon l'avocat, la reprise des deux hôtels va permettre à son client de faire “une extension de 80 chambres” de catégorie trois étoiles du Royal Bora Bora qui propose déjà des chambres de cette catégorie. Me Jean-Michel Vergier confirme également que sur les “deux structures”, le groupe va d'ores et déjà reprendre 19 salariés. En novembre 2023, 16 autres salariés seront repris. Enfin, “d'ici deux ans”, lorsque les travaux sur le site du Sofitel Marara Beach Resort seront terminés, 15 autres salariés seront repris, soit 50 emplois en 2025.



Rappelons que les deux Sofitel de Bora Bora, fermés depuis plus de deux ans, ainsi que la holding les détenant avaient été placés en redressement judiciaire par le TMC en septembre et octobre dernier. Avec l'ancien Méridien de Punaauia, le Tahiti Ia Ora Beach Resort, ces trois établissements constituaient les derniers hôtels de l'ancien empire du richissime homme d'affaires samoan, Frederick Grey, au fenua. Notons également que le groupe Redcore a fait une offre pour ce dernier établissement et qu'une prochaine audience devant le TMC a été fixée au 11 mai prochain.