Les Raromata'i en marche au Challenge de Polynésie

Tahiti, le 13 avril 2023 - Quatre équipes des Îles Sous-le-vent ont validé, jeudi, leurs tickets pour les quarts de finale du Challenge de Polynésie. Chez les hommes l'AS Pora Pora I te Vai Uramea et l'AS Poumoe, de Huahine sont dans le grand huit de la compétition. Dans le tableau masculin, l'AS Hotureva, de l'Île Vanille, et l'AS Sacred Family de Raiatea étaient également en ballotage pour les quarts de finale de la compétition. Et du côté des dames, l'AS Haamene, de Taha'a, et l'AS Opoa de Raiatea sont toujours en course.



Le très populaire Challenge de Polynésie a démarré le week-end dernier entre les salles de Fautaua et de JT, à Pirae. Pour cette nouvelle édition 25 équipes (homme et femme confondues), dont 13 formations des îles, ont fait le déplacement sur Tahiti. Et l'on retiendra qu'à l'issue de la phase de groupe, qui s'est achevée ce jeudi, quatre équipes des Îles Sous-le-vent avaient validé leur ticket pour les quarts de finale.



Chez les hommes, l'AS Poumoe, de Huahine, a joué les trouble-fêtes dans la poule 2. Les joueurs du district de Parea ont en effet signé quatre victoires de la phase de groupes, ces derniers ne s'inclinant que face au Pirae Volley-ball Club (2 sets à 0), ce jeudi, et contre Vénus dans un match perdu au tie-break, mercredi. Les joueurs de l'AS Poumoe décrochaient ainsi la troisième place de la poule 2 et se qualifiaient pour les quarts de finale. Un grand huit que pourrait également voir l'AS Hotureva, de Taha'a. Les volleyeurs de l'Île Vanille affichaient un bilan de deux victoires en cinq matchs disputés. Hotureva devaient décrocher un succès, jeudi soir, contre Vénus pour espérer poursuivre la compétition.

L'AS Pora Pora dans la lignée de Toa Amok.... Toujours chez les hommes, mais dans la poule 1 cette fois-ci, l'AS Pora Pora I Te Vai Uramea s'est affiché comme l'un des favoris pour la victoire finale. L'équipe de la Perle du Pacifique, qui rassemble une grande partie de joueurs âgés entre 15 et 17 ans, a signé un quasi sans-faute lors de la phase de poule avec cinq victoires en six matchs. Les joueurs de Pora Pora ont notamment disposé de Tamarii Punaruu sur le score de 2 sets à 0, mais ont concédé leur seul défaite face à la formation de Moorea, Te Ora Nui. Un revers pas si lourd de conséquences puisque Pora Pora I te Vai Uramea devait terminer deuxième de la poule 1 et se qualifier ainsi pour les quarts de finale. Rappelons que le Challenge de Polynésie avait souri l'année dernière aux équipes de Bora Bora, avec les succès du Team Toa Amok chez les messieurs et de l'AS Faatahi chez les dames.



Et pour finir avec les hommes, dans la poule 1, l'AS Sacred Family, de Raiatea, demi-finaliste en 2022, était aussi en ballotage pour un potentiel quart de finale. L'équipe de l'Île Sacrée devait s'imposer face à Te Ora Nui et espérer dans le même temps une défaite des Marquisiens de l'AS Poumaka (Ua Pou) face à Punaruu. Des rencontres qui se sont jouées dans la nuit de jeudi.



Mais on notera que chez les hommes, Tamarii Punaruu, Pora Pora I Te Vai Uramea, Te Ora Nui, le Pirae Volley-ball, Poumoe et Vénus étaient sûrs de continuer le tournoi.



... et Haamene en démonstration chez les dames Du côté des dames maintenant. Taha'a est connue pour être l'un des berceaux du volley polynésien. Et l'AS Haamene n'a pas failli à cette réputation. Engagées dans la poule 2, les joueuses de l'Île Vanille ont été impressionnantes tout au long de la phase de groupe avec quatre victoires en autant de matchs disputés jusqu'à jeudi. Une dernière rencontre face à Vénus – l'autre équipe en forme du groupe – devait se jouer jeudi soir. Derrière Haamene et Vénus, les Marquisiennes de l'AS Tiu, de Hiva Oa, ont décroché la troisième place du groupe et joueront par la même occasion les quarts de finale.



Et enfin dans la poule 1, Tefana a dominé les débats avec quatre succès en quatre matchs. Derrière les verts de Faa'a, Teva I Uta a pris la deuxième place et Te Hau Nui, champion de Moorea a terminé troisième du groupe. Le dernier ticket pour les quarts de finale chez les dames est revenu à l'AS Opoa de Raiatea.



À noter que les quarts de finale du Challenge de Polynésie se jouent à partir de 9 heures, ce vendredi, à la salle Fautaua.



Rédigé par Désiré Teivao le Jeudi 13 Avril 2023 à 19:41