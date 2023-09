Les Power Rangers et les Holy Dawgs au top au CrossFit Pop Contest

Tahiti, le 4 septembre 2023 - Plus d'une centaine d'amateurs de crossfit ont participé samedi et dimanche, à Papeete, au CrossFit Pop Contest. À l'issue des deux journées et des six WOD proposés, l'équipe des Power Rangers, emmenée notamment par Vaihau Bottari et Teremu Touatekina, s'est imposée dans la catégorie RX. En Scaled, le quatuor des Holy Dawgs l'a emporté.



Si la compétition des Polynesian Battle Games est LE rendez-vous phare de l'année pour les amateurs de crossfit d'autres événements contribuent également à faire vivre la discipline au fenua. C'est le cas par exemple de la box CrossFit Pop, à Papeete, qui organisait samedi et dimanche la quatrième édition de son CrossFit Pop Contest. 32 équipes mixtes, composées de quatre athlètes, ont répondu présentes pour l'occasion. Au programme pour elles six WOD, des exercices mêlant haltérophilie, gymnastique et cardio, étaient à réaliser tout au long du week-end. Le premier WOD, un savant mélange de squat, de snacth, de burpees ou encore de “toes to bar”, a notamment servi à départager les équipes entre les catégories RX et Scaled.

Les Powers Rangers à la lutte avec les Avengers et les ‘Aito Sport Et dans la catégorie reine des RX on retiendra notamment le duel entre les équipes des Power Rangers, emmenés par deux figures bien connues du crossfit à Tahiti : Teremu Touatekina et Vaihau Bottari. L'équipe était complétée par Poe Largeteau et Poetea Guehenneuc. Face à eux les Power Rangers ont été à la lutte avec les Avengers, d'Yves Tehau et de Storm Wolff, et les ‘Aito Sport composés, entre autres, de Heiva Ah Min et de Nancy Vongue.



À l'issue des deux journées de compétition, les Power Rangers ont été les plus costauds et les plus réguliers sur les WOD proposés pour ce CrossFit Pop Contest. Teremau Touatekina et ses partenaires ont ainsi signé les meilleures performances sur quatre des six WOD au cours du week-end. Derrière les Power Rangers, les Avengers ont occupé la deuxième place une bonne partie du week-end. Puis l'équipe a finalement décidé d'abandonner avant le sixième WOD, s'estimant avoir été lésée lors du cinquième exercice. Finalement cette deuxième place en RX est revenue aux ‘Aito Sport qui ont terminé le week-end en beauté en s'imposant sur le sixième et dernier WOD de la compétition. En RX le podium est complété par les Four Strokes.



Dans la catégorie des Scaled, la lutte a été acharnée entre les Holy Dawg, les CSBT et les Black Pearl. Mais à l'image des Power Rangers en RX, les Holy Dawgs emmenés par Piimana Bouyer, Hereiti Trafton, Tehono Flores et Nifai Jouaneix ont été les plus réguliers sur les WOD au programme. Ces derniers s'imposaient donc dans la catégorie en devançant de six points les CSBT. Les Black Pearl terminaient eux troisième.



Le prochain rendez-vous pour la communauté crossfit polynésienne, se tiendra lors des Polynesian Battle Games programmés pour avril prochain.





Rédigé par Désiré Teivao le Lundi 4 Septembre 2023 à 14:19 | Lu 636 fois