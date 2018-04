Les Polynésiens "ont toute leur place, qu’ils soient citoyens ou non" en Nouvelle-Calédonie (FLNKS)

NOUMEA, le 30 avril 2018. Le porte-parole du FLNKS, Daniel Goa, est revenu samedi sur son passage en Polynésie en mars dernier dans son discours d'ouverture de la convention du front indépendantiste à La Foa, en Nouvelle-Calédonie. "Nous avons délivré au peuple polynésien, toutes obédiences politiques confondues, un message fort de paix, concernant leurs citoyens vivant en Nouvelle Calédonie pour leur dire de ne pas s’inquiéter sur leur avenir et qu’ils y ont toute leur place, qu’ils soient citoyens ou non", a-t-il souligné.





"En mars dernier, en partant sur Paris, je suis passé par la Polynésie au titre de porte-parole du FLNKS à l’invitation du président du Tavini, Oscar Temaru qui tenait son congrès", a rappelé le porte-parole du FLNKS, Daniel Goa, samedi, au cours de son discours d'ouverture de la convention du front indépendantiste à La Foa. " L’approche des Polynésiens vis-à-vis de l’accession à notre pleine souveraineté et à notre quête de liberté, est bien comprise et soutenue. Nous avons délivré au peuple polynésien, toutes obédiences politiques confondues, un message fort de paix, concernant leurs citoyens vivant en Nouvelle-Calédonie pour leur dire de ne pas s’inquiéter sur leur avenir et qu’ils y ont toute leur place, qu’ils soient citoyens ou non."



Pour rappel, le chef de l'Etat, Emmanuel Macron, est attendu du 3 au 5 mai à Nouméa, à six mois du référendum sur l'indépendance du territoire français.



Pendant cette visite, il sera le premier président français à se rendre dans la province des îles Loyauté, à Ouvéa, où a eu lieu le 5 mai 1988 l'assaut meurtrier contre la grotte où des indépendantistes retenaient des gendarmes en otages.