Les Polynésiens et la marine nationale, une appétence qui dure

Tahiti, le 13 février 2025 - Ce jeudi, la marine nationale organisait son 1er forum des métiers à la base navale de Papeete. L'occasion pour 600 élèves de Tahiti, issus de dix établissements différents, de toucher du doigt et découvrir les quelque 80 métiers proposés dans le milieu. Une journée importante pour le capitaine de frégate Rémi Balme qui assure que “les Polynésiens sont des recrues de qualité”.



Si, chaque année, la marine nationale recrute plus d'une centaine de Polynésiens dans ses rangs, c'est la première fois, ce jeudi, qu'elle organisait un forum de ses métiers. Un éventail de choix méconnus du grand public, et notamment des jeunes lycéens et étudiants pourtant en quête d'un avenir professionnel. “Dans la marine, on trouve quatre forces”, explique Perrine Le Goff, conseillère communication du commandant supérieur des forces armées. “Il y a l'aéronautique navale, donc tout ce qui concerne l'entretien des avions, des hélicoptères, ainsi que la conduite de ces machines. Il y a également les forces de surface, avec quasiment 80 métiers différents que l'on trouve sur un bateau. On trouve aussi les forces sous-marines, les fusiliers marins et les commandos. Et puis on l'oublie un peu, mais il y a aussi tous les métiers à terre, sur une base navale par exemple.”



En revanche, s'il est effectivement question de métiers bien définis, le capitaine de frégate Rémi Balme insiste sur la polyvalence requise pour évoluer dans le milieu : “Certes, vous avez un métier, mais sur le bateau, vous pouvez très vite être amené à faire autre chose. Par exemple, un cuisinier sur un bâtiment peut très bien se retrouver à défendre le navire avec un armement. Il y a les métiers mais il y a aussi le rôle à bord en tant que marin.” Une réalité du terrain qui appelle d'autres qualités selon le capitaine de frégate : “Il faut être travailleur, c'est indéniable. Il faut être solidaire. Faire partie d'un équipage, c'est travailler ensemble. On n’est rien seul, on est une force ensemble. Il faut être humble et savoir se remettre en question. Ce sont des métiers où l'on apprend tout le temps et ça, c'est super.”



Les Polynésiens sont un vivier de recrutement



Mais au-delà des qualités requises, Rémi Balme souligne les appétences naturelles des Polynésiens pour ces corps de métier : “Les Polynésiens ont quand même ce rapport avec l'océan qui est très fort. Ce qui fait d'eux d'excellents marins. Nous sommes très clairement sur un vivier de recrutement ici en Polynésie. Un vivier excellent en qualité, mais aussi en quantité. Car s'il y a effectivement des sélections, on arrive ici à en recruter beaucoup.”



Concrètement, les scolaires ont pu visiter la base navale, le bâtiment de surveillance Prairial, ainsi que différents stands animés par les professionnels du secteur : plongeurs, marins pompiers, mécaniciens ou encore fusiliers marins. “Ce matin, on parle aux élèves de nos spécialités de base”, explique le quartier-maître de première classe, Jean-Louis, fusilier marin. “On leur montre des vidéos de nos missions, on leur fait essayer nos armes comme nos fusils d'assaut, on leur parle surtout de notre quotidien rythmé à la préparation au combat. Ces échanges sont importants pour nous parce qu'un jour, il faut qu'il y ait une relève. Dans notre spécialité, on est déficitaire au niveau des effectifs car c'est un métier compliqué, physique et qui demande beaucoup de mental.” Une réalité qui pourrait bien évoluer suite à ce forum des métiers. À l'exemple d'Allen Persin, lycéen : “C'est une vraie découverte pour moi. Je ne m'attendais pas à trouver autant de métiers ici. J'ai bien accroché à celui de commando marin, même si les entraînements ont vraiment l'air difficiles. Mais ça pourrait me plaire.”





Rédigé par Wendy Cowan le Jeudi 13 Février 2025 à 14:36 | Lu 358 fois