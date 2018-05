Les Polynésiens donnent les clés de l'assemblée au Tapura Huiraatira

PAPEETE, 6 mai 2018 - La liste Tapura Huiraatira arrive très largement en tête du second tour des élections territoriales 2018 et décroche une majorité de 38 sièges à l’assemblée de la Polynésie française. Le taux de participation (66,8 %) à ce scrutin est en recul de six points par rapport à 2013.



Les résultats sont sans appel. Avec 66 725 électeurs derrière lui à l’issue du scrutin de dimanche 6 mai, le Tapura Huiraatira, parti politique conduit par le président polynésien sortant, s’arroge une confortable majorité de 38 représentants sur 57 à l’assemblée de la Polynésie française. " Vous avez voté pour la paix et la stabilité de la Polynésie française ", a scandé dimanche soir Edouard Fritch, depuis son quartier général de la mairie de Pirae. Dès le milieu de soirée la victoire de son parti s'est confirmée à mesure que les 237 bureaux de vote polynésiens rendaient le verdict de leurs urnes. " Par votre confiance, vous avez fait gagner la Polynésie. C’est le message que je retiendrai de ce scrutin : vous avez choisi le réalisme et non la démagogie, (…) l’autonomie et non l’indépendance ".



Au second tour, dimanche, les électeurs des trois partis éliminés au premier tour paraissent avoir usé de leur arbitrage entre le camp de la majorité et un vote souverainiste.



Entre les deux tours de scrutin, le Tapura Huiraatira augmente son assise électorale de près de 13 000 voix. Le Tapura Huiraatira semble avoir bénéficié en grande partie du regain de participation de 10 000 électeurs observé au second tour. Le vote rouge et blanc l’emporte dans toutes les sections électorales, y-compris aux Australes avec près de 200 voix d’avance sur le vote Tahoera’a Huiraatira.



De son côté, le Tavini Huiraatira, renforce sa base électorale de près de 5 500 voix supplémentaires entre les deux tours. " C’est formidable les résultats que nous avons obtenus ", s’est félicité Oscar Temaru au regard des résultats obtenus dans son fief de Faa’a, où le Tavini sort en tête devant le Tapura Huiraatira. Une victoire à Faa'a qui peine à masquer les mauvais résultats du Tavini Huiraatira dans les archipels. Le parti souverainiste devra se contenter d’un groupe de huit représentants à l’assemblée jusqu’en 2023. Vito Maamaatuaiahutapu, le représentant des Tuamotu de l’Ouest, figure du Tavini, perd son siège et quitte Tarahoi.