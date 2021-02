Les Philippines approuvent le vaccin chinois de Sinovac

Manille, Philippines | AFP | lundi 22/02/2021 - L'autorité philippine de réglementation des médicaments a approuvé lundi l'utilisation en urgence du vaccin contre le Covid-19 de Sinovac dont les premières doses sont attendues cette semaine.



Le personnel soignant ne sera cependant pas vacciné avec ce produit chinois en raison de ses faibles résultats en termes d'efficacité, selon la même source.



Le CoronaVac est le troisième vaccin approuvé par l'archipel pour une utilisation en urgence mais à ce jour aucune dose n'a été livrée et le gouvernement du président Rodrigo Duterte est sous le feu des critiques.



Pékin a accepté de faire un don de 600.000 doses, attendues dans les trois à cinq prochains jours, ont annoncé les autorités.



"Nous avons décidé ... que les avantages liés à l'utilisation du vaccin l'emportent sur les risques connus et potentiels", a déclaré Eric Domingo, directeur de l'Agence des produits alimentaires et des médicaments.



Le CoronaVac peut être administré à des adultes "en bonne santé" âgé de 18 à 59 ans mais il n'est pas recommandé pour le personnel soignant travaillant en première ligne ni pour les personnes âgées, selon lui.



Le porte-parole de la présidence, Harry Roque a précisé que les travailleurs considérés comme essentiels à l'économie et les militaires sont susceptibles d'être les premiers à être vaccinés.



A la différence des vaccins concurrents développés par Pfizer/BioNTech, Moderna et AstraZeneca, Sinovac n'a pas encore rendu les conclusions des essais cliniques en phase 3.



D'après Sinovac, les tests à grande échelle au Brésil ont montré un taux d'efficacité global du vaccin d'environ 50% pour empêcher l'infection.



M. Roque a défendu l'utilisation du vaccin Sinovac, disant que "c'est mieux qu'aucune protection".



De nombreux dirigeants à travers la planète ont été parmi les premiers à se faire vacciner dans leur pays pour montrer l'exemple mais M. Duterte a préféré attendre un autre vaccin chinois, fabriqué par Sinopharm, a souligné M. Roque, invoquant l'âge avancé du chef de l'Etat.



Le vaccin de Sinopharm a été secrètement administré l'an dernier aux responsables de la sécurité de Duterte.



Le gouvernement est en discussion avec sept fabricants, dont Sinovac, afin d'obtenir suffisamment de doses pour vacciner cette année 70 millions de personnes, soit environ 60% de sa population.



Le manque de transparence et des retards dans la livraison des premières doses ont alimenté les critiques du gouvernement sur sa gestion de la crise sanitaire.



L'archipel a enregistré plus de 560.000 cas de coronavirus qui a fait plus de 12.000 morts.