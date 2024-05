Miss Dragon : Les huit candidates dévoilées

Tahiti, le 11 mai 2024 – Ce samedi, le comité organisateur de l'élection Miss Dragon a dévoilé les huit candidates qui concourront pour devenir la 52e gagnante du concours. Âgées de 16 à 26 ans, l'une d'elles succédera à Hereiti Ung, Miss Dragon 2023, au terme de la soirée d'élection qui se déroulera le 15 juin prochain.



Quelques jours après la présentation des candidates de Miss Tahiti, c'est au tour de celles de l'élection Miss Dragon. Le concours, qui a fait son grand retour l'an passé après quatre années d'interruption, va donc élire le 15 juin prochain dans les jardins de l’hôtel de ville de Papeete, sa 52e gagnante. Ainsi, ce samedi, dans les locaux du restaurant Meherio, les huit participantes à l'élection ont été présentées par le comité organisateur, présidé par George Vanffaut.



Âgées de 16 à 26 ans, elles ont révélé à tour de rôle leur identité, âge et activité, allant de professeur des écoles, à étudiante en licence de Sciences humaines, jusqu'à élève en terminale pour la plus jeune. La gagnante aura la lourde charge de succéder à Hereiti Ung, Miss Dragon 2023.



Cette année encore, George Vanffaut a dit sa joie de voir le concours se perpétuer une année de plus. “D'ailleurs, cette édition se déroulera pendant l'année du Dragon. Il y aura plusieurs animations sur ce thème-là pendant la soirée. Je n'en révèle pas plus”, a-t-il annoncé, soucieux de préserver la surprise pour les futurs spectateurs.



Les fleurs d'Asie à l'honneur



Après avoir choisi le thème des héroïnes, l'année dernière, le comité organisateur a choisi "Les fleurs d'Asie" comme thème de cette nouvelle édition. Les candidates auront donc à préparer un passage autour de cette thématique lors de la soirée. Pour mémoire, les participantes défileront à trois reprises. “Il y aura un premier défilé en robe cocktail, qui sera suivi par le traditionnel passage en maillot de bain. Ce sera ensuite le tour du passage à thème, ou talent show. Pour terminer, lors de la clôture de la cérémonie, il y aura le défilé en robe chinoise traditionnelle”, détaille George Vanffaut.



En attendant la grande soirée d'élection, dans un peu plus d’un mois, les candidates ont un programme bien chargé. En effet, en plus des nombreuses répétitions, elles doivent participer à de multiples activités, telles qu'une séance de tennis, un activité tir à l'arc, un tour de Moorea, la visite d'une rhumerie ainsi que le traditionnel atelier de pâtisserie chinoise au Consulat de Chine à Papeete. Le grand oral se déroulera, lui, le 8 juin prochain. Oral qui comptera pour 40% de la note finale des candidates. “Nous allons aussi continuer le système de vote du public mis en place l'an passé. En général, on estime qu'il compte pour 20% de la note totale des filles”, explique le président du comité organisateur.