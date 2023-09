Les Néo-Zélandais dominent le tournoi international

Les sélections tahitiennes de tennis de table, qui participeront aux Jeux du Pacifique au mois de novembre aux îles Salomon, viennent d’enchaîner deux rendez-vous internationaux avec les Oceania, qui se sont déroulés du 4 au 9 septembre en Australie, et le tournoi international de Tahiti, qui a eu lieu ce week-end. Et le bilan est très prometteur dans l’optique des Jeux, Tahiti ayant décroché la médaille de bronze aux Oceania chez les hommes et les femmes derrière l’Australie et la Nouvelle-Zélande et gagné les médailles d’or de la Pacific Cup en s’imposant dans tous les tableaux face aux joueurs qui leur seront opposés à Honiara.



Et le tournoi international de Tahiti a confirmé les bonnes dispositions des sélectionnés tahitiens qui ont rivalisé avec les Néo-Zélandais, lesquels ont fait le voyage à Tahiti avec quatre hommes et deux femmes qui évoluent au plus haut niveau du tennis de table néo-zélandais et qui avaient croisé la route des Tahitiens en Australie. Elie Ho n’a malheureusement pas pu participer au tournoi car il était malade en arrivant au fenua, mais les Tahitiens ont dû aussi se passer des services d’Océan Belrose, le numéro 1 local, victime d’une tendinite au genou depuis les Oceania.



Malgré ces deux forfaits, le tournoi est resté d’un excellent niveau chez les messieurs comme chez les dames. L’apothéose du tournoi a eu lieu dimanche en fin d’après-midi avec la finale du simple monsieur qui mettait en scène Alizé Belrose et Roger Wang. Le directeur technique du tennis de table local a démontré qu’il gardait de beaux restes, bien qu’il ait pris du recul avec la compétition. Il a fini par s’incliner mais en ménageant le suspense jusqu’au bout et en poussant Roger Wang à jouer sept manches.

Tahiti prêt pour les Jeux du Pacifique



Alizé Belrose a positivé malgré sa défaite : “En ce qui concerne ma finale, j’ai joué à un bon niveau mais je manque de compétitions et j’ai un peu cédé physiquement sur la fin. Et puis ça m’a pris beaucoup de temps de préparer le tournoi et ce n’est pas évident de cumuler les rôles de cadre technique et de joueur. Mais globalement, le tournoi international s’est très bien déroulé et la venue des Néo-Zélandais a donné du relief à la compétition. Entre les Oceania et le tournoi international, les sélectionnés tahitiens pour les Jeux du Pacifique ont démontré qu’ils étaient déjà prêts pour réaliser une belle campagne à Honiara, où on aura l’ambition de gagner dans tous les tableaux.”



Le tableau simple féminin a confirmé les dires d’Alizé Belrose, les sœurs jumelles Kelley et Keala Tehahetua se retrouvant en finale après avoir éliminé les deux Néo-Zélandaises en demi-finale. Kelley a décoché le titre en battant sa sœur 4 manches à 1. Les Kiwis ont dominé les deux tableaux de doubles, la finale mixte opposant deux paires néo-zélandaises. On comptait en revanche un Tahitien en finale du double messieurs (des femmes y ont participé faute d’un tableau double dames) avec Kevin Decian qui a fait équipe avec Roger Wang pour remplacer Elie Ho. Mais c’est bien le duo Max Henderson et August Xiao, un jeune prodige de 12 ans, qui s’est imposé en sept manches.

La salle Pater accueille maintenant les Championnats de Polynésie qui ont débuté hier et se poursuivront jusqu’à samedi.



Patrice Bastian



Résultats

OPEN

*Quarts de finale

- Alizé Belrose (Tefana) bat Esteban Bonnel (Aito) 3-0

- Teiki Mei (Aito) bat August Xiao (NZ) 3-2

- Max Henderson (NZ) bat Kelley Teahetua (TTTP) 3-1

- Roger Wang (NZ) bat Arii Pambrun (Aito) 3-0

*Demi-finales

- Alizé Belrose (Tefana) bat Teiki Mei (Aito) 3-0

- Roger Wang (NZ) bat Max Henderson (NZ) 4-2

*Finale

- Roger Wang (NZ) bat Alize Belrose (Tefana) 4-3



OPEN DAMES

*Demi-finales

- Kelley Tehahetua (TTTP) bat Abbey Webb (NZ) 4-1

- Keala Tehahetua (TTTP) bat Lisa Gear (NZ) 4-2

*Finale

- Kelley Tehahetua (TTTP) bat Keala Tehahetua (TTTP) 4-1



DOUBLES MESSIEURS

*Finale

- M. Henderson/A. Xiao (NZ) bat R. Wang/K. Decian (NZ/TTTP) 4-3



DOUBLES MIXTES

*Finale

- M. Henderson/L. Gear (NZ) bat R. Wang/A. Webb (NZ) 3-2

Rédigé par Patrice Bastian le Lundi 18 Septembre 2023 à 17:47 | Lu 133 fois