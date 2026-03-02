

Les Marquises vibrent au rythme des mots

Nuku Hiva, le 26 mars 2026 - Cette année, le grand jeu concours national “Les petits champions de la lecture” qui a pour ambition de faire rayonner le plaisir de lire et de renforcer l’expression orale des élèves de CM1 et CM2, a mobilisé près de 80 écoles publiques de Polynésie française.



Cette semaine, trois finales départementales se déroulaient au Fenua et notamment une aux Marquises. Les lauréats devaient lire à haute voix, devant un public, l’extrait d’un ouvrage jeunesse de leur choix, le tout dans un temps imparti de trois minutes.



L’association “Les petits champions de la lecture” a été créée en 2012 à l'initiative du syndicat national de l'édition. Présidée par l’éditeur Antoine Gallimard, l’association organise tous les ans un grand jeu de lecture à voix haute destiné à tous les élèves de CM1 et CM2, de France métropolitaine et des DOM-TOM, sous le haut patronage du ministère de L’Éducation nationale.



Près de 80 écoles publiques de Polynésie française participent cette année à ce concours national.



Il s’agissait avant tout de proposer aux enfants et à leurs enseignants une aventure fondée sur le plaisir de lire, à travers une expérience ludique et accessible, puisqu’elle laisse chaque élève participant libre de choisir son texte et de le partager avec sa classe.



Après des pré-sélections organisées dans chacun des établissements participants, trois finales départementales ont rythmé la vie scolaire du Fenua cette semaine : à Taiarapu, Mahina, mais également, pour la première fois, aux Marquises, où toutes les écoles publiques, sans exception, se sont préparées, plusieurs semaines durant, à l’exercice de la lecture à voix haute avec beaucoup d’enthousiasme.



Marquises où ce concours a permis de sélectionner onze lauréats, après les premières épreuves locales dans les six îles de l’archipel. Ceux-ci ont été rejoints par les deux représentants de l’île de Bora-Bora, portant à 13 le nombre de jeunes lecteurs réunis pour la finale place Vainaho à Nuku Hiva.



Le public, composé de parents, d’enseignants et de partenaires, n’a pas ménagé ses encouragements et ses applaudissements : tous ont contribué à créer une ambiance chaleureuse, propice au dépassement des jeunes candidats.



Cependant, même si chaque participant a été salué pour son implication, et que pour ces 13 écoliers, cette finale restera une aventure collective autour du plaisir de lire, il aura fallu élire un vainqueur. Et c’est la jeune Vanille, élève de l’école Patoa de Taiohae, qui a remporté la finale marquisienne-Bora Bora, avec son extrait du livre “Le Vampire de la Tour Eiffel” écrit par Laurent Audouin et Amélie Sarn.



Au-delà de la compétition, cette célébration de la lecture aura permis de mettre en lumière l’engagement des équipes pédagogiques des écoles publiques des Marquises en faveur de la réussite et de l’épanouissement des élèves.



“Les retours que j’ai des écoles de l’archipel, explique Aline Heitaa-Archier inspectrice de l’Éducation nationale en charge des Marquises, sont que les élèves de cycle 3, après avoir visionné les précédentes finales nationales des petits champions de lecture, ont pris conscience des possibles à atteindre par les enfants de leur âge. Ce n’est pas seulement le lauréat qui est pris par le jeu, mais c’est toute sa classe et c’était justement là le but de cette participation.”



Une première finale marquisienne qui a remporté un vif succès et qui vient confirmer que dès l’an prochain les écoles de l’archipel seront de nouveau à l’œuvre pour participer à ce concours de lecture afin de faire vivre les textes, de les incarner, de les partager et surtout d’encourager cette pratique chez les plus jeunes en rappelant qu’avant tout chose, lire est un plaisir, et parfois même un jeu.



À noter que les prestations, filmées pour l’occasion, permettront aux candidats lauréats de Taiarapu, Mahina et des Marquises de concourir pour la grande finale régionale de l’outre-mer. Le vainqueur de cette étape représentera ensuite l’ensemble des territoires ultramarins lors de la finale nationale, prévue le 24 juin 2026 au Théâtre de la Porte Saint-Martin à Paris.



Rédigé par Marie Laure le Jeudi 26 Mars 2026 à 14:51 | Lu 236 fois



