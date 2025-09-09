

Les Marquises dopent leur entrepreneuriat

Nuku Hiva, le 12 septembre 2025 - L’archipel des Marquises organise son forum de l’entrepreneuriat les 18 et 19 septembre à la cité administrative de Taiohae. Un événement qui s’adresse autant aux entrepreneurs en activité qu’aux porteurs de projet ou aux curieux.





C’est une première en Terre des hommes. Sur deux jours, les jeudi 18 et vendredi 19 septembre prochains, la circonscription des îles Marquises organise en partenariat avec la Chambre de commerce (CCISM) et l’Adie Polynésie son forum de l’entrepreneuriat à la cité administrative de Taiohae.



Cet événement à thème est avant tout une initiative inédite pour booster l’économie locale. Pour autant, l’archipel des Marquises, bien que riche en ressources et en potentiel, fait face à des défis spécifiques liés à son éloignement géographique qui se traduit par une distance souvent dommageable d’avec les services administratifs de Tahiti.



Conscients de la nécessité de stimuler l’entrepreneuriat de tout l’archipel, les intervenants de la circonscription des îles Marquises ont souhaité réunir en un même lieu tous les acteurs clés de la création et du développement d’entreprise afin de faciliter l’accès à l’information et accompagner les porteurs de projets. L’objectif est clair : démystifier la création d’entreprise, lever les freins et offrir un accompagnement concret et spécifique à tous ceux qui souhaitent se lancer ou développer leur activité.

Un couteau suisse administratif Ainsi, pour cette première édition, de nombreux intervenants, venus de tout l’archipel et surtout de Tahiti, seront présents (au total 22 services administratifs ou et entités spécialisées) pour répondre à toutes les questions et faciliter les démarches. Seront ainsi présents, entre autres, la Sofidep, Adie Polynésie, des banques et assurances, des notaires, des experts-comptables et, pour le compte d’entités publiques, la Direction des ressources marines, la Chambre de l’agriculture et de la pêche lagonaire, le service du tourisme, le service de l’artisanat, la Direction de l’agriculture, la Direction des affaires foncières, des représentants du Centre des métiers de la mer (CMMPF), du Centre de formation pour adultes (CFPA), de l’Épic vanille, de la Direction de l’économie numérique, de la Direction des impôts et des contributions publiques (DICP) et de la CCISM.



Pendant deux jours ces agents et professionnels interviendront pour guider les participants dans toutes les étapes liées à la réalisation de leur projet : définition d’une idée, réalisation d’une étude de marché/de faisabilité, formalisation du projet, élaboration d’un business plan, choix du statut juridique, recherche de financements, montage de dossiers d’aides, etc.



Un accompagnement personnalisé inédit dans l’archipel comme l’indique Sarah Tang, la secrétaire générale de la circonscription des îles Marquises : “Nous avons voulu que cet événement s’adresse à tous : entrepreneur confirmé, en phase de création ou simplement en réflexion. Chaque journée sera rythmée par des ateliers pratiques, des conseils individualisés et des échanges spécifiques avec les experts. En clôture du salon, vendredi après-midi, des entrepreneurs locaux viendront partager leur expérience, en évoquant leur parcours, leurs défis, leurs réussites et satisfactions. C’est une occasion unique de s’inspirer et de se motiver grâce à des retours d’expérience concrets. Notre volonté c’est de faire émerger une nouvelle génération d’entrepreneurs ancrés dans leur territoire, capable de créer de l’emploi et du sens, au cœur même de l’archipel des Marquises.”



Pour permettre aux résidents des îles voisines, Ua Pou et Ua Huka, qui le souhaitent de se rendre facilement au forum de l’entrepreneuriat, la Communauté de communes des îles Marquises (Codim) mettra à disposition sa navette Kaoha Tini, mercredi 17 septembre au soir. De son côté, la commune de Nuku Hiva, partenaire de l’événement, réserve une place pour une une vingtaine de lits à la maison de l’enfance de Taiohae afin d’accueillir et de loger ces visiteurs des îles.



C'est le but recherché : les 18 et 19 septembre le forum de l’entrepreneuriat aux îles Marquises se fait fort de créer à Nuku Hiva des conditions propres à valoriser l’entreprenariat dans l’archipel, en créant du lien entre les porteurs de projets et les institutions tout en facilitant des démarches souvent très chronophages.

Pour plus d’informations :

Contacts :

-La circonscription des îles Marquises, tel : 40.92.02.60

-Antenne de la CCISM aux Marquises, tel : 40.92.06.99



