

Les Maldives lèvent l'interdiction de la pêche aux requins

Malé, Maldives | AFP | mercredi 27/08/2025 - Les Maldives, destination célèbre pour ses hôtels de luxe et ses centres de plongée, vont lever l'interdiction de pêcher des requins en vigueur depuis 15 ans, a annoncé mercredi le bureau de la présidence.



Les requins représentaient autrefois la deuxième prise la plus importante après le thon qui demeure la principale source de revenus d'exportation pour cet archipel de l'océan Indien d'un demi-million d'habitants.



Les autorités avaient interdit la pêche aux requins en 2010, quand les revenus générés par le touristes venus plonger, sont devenus supérieurs à ceux générés par l'huile de requin, selon des articles publiés à cette époque.



Si la pêche avait été formellement interdite en mars 2010, de sévères restrictions étaient en vigueur dès 1998.



Le bureau de la présidence a indiqué que le chef de l'Etat Mohamed Muizzu a fait cette annonce mardi depuis un atoll situé au nord de la capitale Malé.



"La pêche au requin-chagrin rouvrira en novembre dans le cadre d'un plan de gestion global", a déclaré M. Muizzu sur l'île de Kulhudhuffushi, soulignant qu'elle constitue "une source importante de revenus".



L'archipel compte 1.192 petites îles coralliennes qui s'étendent sur environ 800 km.



L'organisation britannique Shark Guardian a fait part de son inquiétude après "cette décision" qui porte "non seulement atteinte à la réputation des Maldives en tant que sanctuaire mondial des requins, mais aussi parce qu'elle met en danger sur le long terme l'économie nationale dépendante du tourisme", a déclaré un représentant de Shark Guardian à l'AFP.



Les Maldiviens ne consomment pas de viande de requin, mais exportaient autrefois de l'huile de foie de requin avant que le tourisme ne devienne la principale source de devises du pays.



Ce pays de faible altitude est menacé par les effets du changement climatique, et notamment la montée des eaux, qui commence à ronger son littoral.



M. Muizzu, arrivé au pouvoir fin 2023, a promis de lutter contre ce phénomène notamment via le remblayage qui consiste à aller chercher du sable au fond de la mer pour élever les terres et créer de nouvelles îles ou des infrastructures touristiques.



Cette technique est pointée du doigt par les défenseurs de l'environnement pour ses conséquences notamment sur l'écosystème marin.

le Jeudi 28 Août 2025 à 05:53 | Lu 142 fois





