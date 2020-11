Les Longs cheveux de Vatiti, dernier né des Mers Australes

TAHITI, le 9 novembre 2020 - La maison d’édition des Mers Australes qui possède un large catalogue d’albums pour enfants sort, entre autres, Les Longs cheveux de Vatiti. Le texte est signé Virginie Monbrison, les illustrations sont de Laurent Cardon.



" Quand on tient Les longs cheveux de Vatiti entre ses mains, on arrête tout, on s’assoit et on lit ! ", s’amuse Virginie Monbrison. Elle est l’auteure du livre Les Longs cheveux de Vatiti qui paraît aux éditions des Mers Australes.



Cet album jeunesse raconte l’histoire d’une petite fille de 8 ans prénommée Vatiti. Vatiti a de très très très longs cheveux et il est hors de question de les couper. Tout le monde adore ses magnifiques cheveux tout le monde sauf... Vatiti !



La jeune fille rêve d’avoir les cheveux courts comme sa copine française Julie, pour pouvoir courir, nager, grimper aux arbres, faire du vélo ! Elle va devoir donc ruser pour obtenir ce qu’elle veut sans blesser son papi, sa mamie, ses parents et sa tatie qui adorent ses longs cheveux !



L’ouvrage, selon Viriginie Monbrison " rend hommage avec humour et malice aux si longs et si beaux cheveux des polynésiennes ". Elle ajoute " moi qui ai des cheveux tout fins et qui n’ai jamais réussi à les faire pousser plus long que les épaules, j’ai toujours admiré les belles chevelures ondulées et parfumées de mes collègues et amies polynésiennes ".



Ce texte a été écrit peu après l’arrivée de l’auteure en Polynésie. Le déclencheur a été sa rencontre avec les éditions et les éditeurs des Mers Australes ! " Guy et Vatiti Wallart – c’est elle la vraie Vatiti – m’ont accueillie si chaleureusement et m’ont si bien ouvert les portes de la culture polynésienne en me faisant une place dans leur maison, au milieu des livres et des chats, que les mots sont venus tout seul. "



L’histoire est restée presque huit années dans un tiroir car d’autres projets se sont immiscés entre temps. Elle en est sortie grâce à la rencontre, lors du dernier salon du livre, de l’auteure et de l’illustrateur Laurent Cardon. Une grande complicité entre les deux a donné naissance à " cet album espiègle et coloré qui, je l’espère, reflète cette complicité ".



Selon Virginie Monbrison, le texte simple est " littéralement sublimé par le trait si particulier de Laurent, comme griffé, gravé dans le bois, les couleurs bien que traitées en tons pastel gardent un peps et une douceur désarmantes ". Les illustrations centrées sur les personnages et leurs émotions recèlent mille petits détails à croquer. Le papier aussi a été choisi exprès, tout cela fait de ce livre un bel objet.