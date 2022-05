Les Kid reporters sélectionnés, votez !

TAHITI, le 3 mai 2022 - Les Kid reporters se sont lancés un petit défi… Ils participent à un concours organisé en métropole "Je filme le métier qui me plait". Vous pouvez voter jusqu’à jeudi midi pour leur permettre d’aller encore plus loin. Les résultats seront dévoilés le 31 mai. Les gagnants pourront remporter un clap de diamant, d’or ou d’argent…



Le concours "Je filme le métier qui me plait" est organisé par parcoursmetiers.tv qui est une plateforme gratuite d’aide à l’orientation, dans laquelle " les jeunes parlent aux jeunes ". Elle est placée sous le haut patronage des ministères de l’Éducation nationale et de la Jeunesse et des Sports, de l’Enseignement supérieur et de la recherche et de l'innovation, et du Travail. Pour sa 15e édition, le concours est présidé par le célèbre humoriste et acteur Dany Boon. Les résultats seront dévoilés le 31 mai. Les gagnants pourront remporter un clap de diamant, d’or ou d’argent…



Un métier, une passion



Il y a huit grands thèmes. Trente-huit catégories et une finale avec les Best of des catégories sont proposées tout au long du festival pendant huit semaines. Les Kid reporters se sont inscrits dans le thème "passion et réussite" et la catégorie "un métier, une passion". Ils concourent avec une vidéo qui met en valeur le métier d’artiste-peintre.



Un ami de la journaliste Hélène Leroyer qui a lancé les Kid reporters lui a parlé du concours. " Nous nous sommes dit : pourquoi pas ? C’est une belle opportunité pour faire davantage connaitre nos vidéos en métropole ." Le format habituel du programme est de 13 minutes. Les organisateurs du concours souhaitaient, eux, des vidéos de 3 minutes. " C’est pourquoi, nous avons choisi un extrait de nos précédents reportages qui correspondait aux critères du concours : spécifiquement sur la découverte d’un métier, réalisé avec une classe, et qui puisse tenir dans 3 minutes ."



Le métier choisi est celui d’artiste-peintre, en l’occurrence de Louis Devienne. Ce thème a été choisi par la classe de CM2 de l’école Tamahana de Arue et leur maîtresse Hinanui.



De nouveaux numéros en août



Les Kid reporters préparent actuellement de nouveaux sujets comme le changement climatique, le métier d’archéologue, artisan traditionnel ou encore humoriste, mais aussi le parcours du téléphone et internet, le système solaire… Des émissions à découvrir sur Polynésie la 1re à partir de la rentrée d’août.





Comment les aider ?



Il suffit de cliquer sur ce lien , puis sur le bouton "je vote" sous la vidéo, transmettre son adresse mail, et confirmer son vote via le message reçu dans la foulée dans sa boîte mail. Attention, si vous ne recevez pas la confirmation de vote par mail, regardez dans vos spams.S’il y a un souci, remontez l’information auprès des Kid reporters via leur adresse mail [email protected] ou leur page facebook.Vous aussi vous pouvez gagner ! Pas moins de 30 caméras 4K sport et 2 casques VR sont mis en jeu : il suffit de voter pour participer au tirage au sort.

