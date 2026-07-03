

Les Iles Salomon, alliées de Pékin, vont accueillir des garde-côtes américains

Washington, États-Unis, le 21 juillet 2026. Les Iles Salomon vont signer un accord permettant aux garde-côtes américains de patrouiller dans leurs eaux avec des agents de la police locale à bord, a déclaré lundi le Premier ministre Matthew Wale lors d'une visite à Washington.





Il en a également profité pour rencontrer le secrétaire d'Etat adjoint Christopher Landau, avec au menu des discussions concernant un potentiel investissement à Bina Harbour, sur la côte de l'île de Malaita, l'une des principales de l'archipel.



Le gouvernement salomonais souhaite y développer une usine de transformation du thon pour développer ses exportations.



Selon le département d'Etat, MM. Wale et Landau ont signé une lettre d'intention en vue de permettre le retour des Peace Corps, une agence indépendante américaine spécialisée dans l'aide au développement, ainsi que six millions de dollars de financement pour un programme d'élimination des munitions datant de la Seconde Guerre mondiale qui n'ont pas explosé.



Cet archipel stratégique est le partenaire le plus proche de la Chine en matière de sécurité dans le Pacifique Sud après avoir signé un pacte de sécurité secret en 2022, empêchant ainsi un navire des garde-côtes américains de faire escale dans ses ports la même année.



Ces derniers ont mis en place des partenariats avec plusieurs archipels du Pacifique Sud ces dernières années, permettant aux forces de police locales de patrouiller à bord de navires des garde-côtes américains.



Ce type d'opérations a permis aux forces de l'ordre du Vanuatu et du Kiribati d'arraisonner en 2024 des bateaux de pêche chinois soupçonnés d'agir illégalement dans les zones économiques exclusives (ZEE) de ces pays.



M. Wale, qui s'était engagé à apporter des changements après son élection en mai, a rencontré lundi à Washington le vice-commandant de la Garde côtière américaine, l'amiral Thomas Allan.



Un "accord de présence à bord" sera signé la semaine prochaine à Honiara, la capitale, afin de renforcer la surveillance et le contrôle maritimes conjoints, selon un communiqué des îles Salomon.



"Le Premier ministre Wale a souligné la nécessité urgente de renforcer la sécurité dans toute la région du Pacifique, en évoquant les menaces croissantes que représentent le trafic de drogue, la traite des êtres humains et la pêche illicite, non déclarée et non réglementée", précise le communiqué.



Les îles Salomon disposent d'une ZEE d'environ 1,5 million de kilomètres carrés et l'industrie de la pêche au thon y est essentielle à son économie.



Le Premier ministre salomonais doit ensuite se rendre au Japon afin d'y rencontrer son homologue, Sanae Takaichi.

Rédigé par AFP le Mardi 21 Juillet 2026 à 10:25 | Lu 141 fois





