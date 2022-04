Les Iles Cook recensent leur premier mort du Covid

Wellington, Nouvelle-Zélande | AFP | dimanche 24/04/2022 - Les Iles Cook, petit pays de 17.000 habitants dans l'océan Pacifique, a enregistré samedi son premier décès dû au Covid-19 depuis le début de la pandémie, a annoncé le Premier ministre, Mark Brown.



"C'est avec une grande tristesse que j'annonce que nous venons tout juste d'enregistrer notre premier décès dans le pays attribué au Covid-19", a indiqué M. Brown dans un communiqué samedi soir.



La victime, une femme de 63 ans, "avait reçu ses trois doses de vaccin anti-Covid, mais elle souffrait aussi de plusieurs pathologies", a-t-il précisé.



Les îles Cook se sont complètement isolées du reste du monde au début de la pandémie, et n'ont enregistré leur premier cas de coronavirus qu'en décembre dernier.



Mais depuis, les liaisons régulières avec la Nouvelle-Zélande voisine ont repris, le variant très contagieux Omicron est arrivé, et un total de 4.727 cas ont été recensés dans l'archipel jusqu'à ce jour, selon le ministère de la Santé.



"Il est tragique que nous perdions quelqu'un à cause du Covid, mais ce n'était pas inattendu", a commenté le Premier ministre.