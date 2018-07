Les Hine Va'a déçues et en colère

"(Il faut) au moins nous montrer la vidéo de la faute, là ce n'est pas correct"



Que vous est-il arrivé pendant la course de ce matin ?

Anne-Caroline : En fait la première faute qui nous a été reprochée, c'était que l'arrière de la pirogue serait sorti du couloir et que le balancier aurait passé une bouée orange. Vu que personne de l'équipage n'a vu ça, on a dit "pourquoi pas, mais on fait quand même appel pour être sûres". Les deux juges ont regardé la vidéo et au final maintenant on nous reproche d'être entièrement sorties du couloir, tout le bateau serait passé à l'extérieur de la bouée blanche. Et là, on est toutes les six convaincues de ne jamais avoir ramé sur une bouée ! C'est pour ça que la tension a commencé à monter…



Pouviez-vous faire appel de la décision des arbitres ?

Anne-Caroline : Oui, mais toutes les réclamations sont payantes. Donc là, aux championnats du monde, on a déjà dû payer 10 000 francs pour la contestation, et un appel coûterait 150 000 francs de plus. Du coup, ce qui nous bloque vraiment pour faire appel c'est l'aspect financier, c'était impossible pour nous de trouver 150 000 francs en vingt minutes, surtout en cash. C'est vraiment dommage.



Et vous n'avez pas pu voir la vidéo ?

Stéphanie : J'ai demandé à voir la vidéo, parce que je ne connais pas ces juges, même si je suis sûre qu'elles font très bien leur travail. Mais elles ont refusé et il n'y a rien à faire. Si j'avais vu la faute de mes propres yeux, j'aurais dit "c'est bon les filles, on s'arrête là", mais là elles sont sûres d'elles et on ne peux rien faire...



Anne-Caroline : C'est ça, on n'a aucun moyen de vérifier en catastrophe si ce qu'on nous reproche est fondé ou pas. Dans tout sport moderne, normalement, on a accès au replay. Et là non, ils refusent. Mais les sportifs éliminés sur une faute technique devraient avoir le droit de voir la vidéo, pour être sûrs d'avoir fait la faute ! C'est plus équitable, surtout qu'on paye déjà 10 000 francs pour faire la réclamation, donc ce n'est pas comme si tout le monde allait demander à voir la vidéo.



Et là c'est votre dernière course du championnat donc une fin très décevante.

Stéphanie : C'est ça, surtout qu'elles avaient fait une très belle course, elles avaient réussi tous leurs virages, elles avaient bossé comme des malades la semaine dernière pour cette course en particulier. Elles font beaucoup de longue distance en France, donc la course de 500 mètres c'était difficile, mais celle de 1500 mètres on s'était dit "c'est bon, on peut l'avoir", et elles étaient bien parties. Donc je suis dégoutée pour elles, en tant que manager et supporteur… Elles se sont battues en France pour être là, pour être acceptées en élite, elles ont su qu'elles venaient au dernier moment possible et elles étaient heureuses. Mais là… Espérons que ça s'améliorera par la suite, pour notre équipe mais aussi pour les autres. Parce qu'avec toutes les heures qu'on y a mis, la force, les investissements nécessaires, on ne peut pas partir comme ça. Au moins nous montrer la vidéo de la faute, là ce n'est pas correct.



Sandrine : Voilà, on est déçues, mais ce n'est pas grave.