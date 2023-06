Les Hine Taure'a tenues en échec par les Îles Cook

Tahiti, le 25 juin 2023 - Après leur défaite mercredi face aux Îles Salomon, les Hine Taure'a ont enchainé ce samedi avec un match nul contre les Îles Cook, pour leur deuxième match au tournoi U19 de l'OFC.



Les Hine Taure'a devaient se relancer après une défaite frustrante face aux Îles Salomon (1-0) mercredi. Et les espoirs Tahitiennes avaient rendez-vous ce samedi, pour leur deuxième match du tournoi U19 de l'OFC, avec les Îles Cook. À l'issue d'une rencontre où les protégées de Ouané Civil ont été dominantes en première période avant de subir un peu au cours du deuxième acte, les Hine Taure'a se sont contentées d'un match nul et vierge (0-0). Un résultat qui complique leur qualification pour les quarts de finale de la compétition.



Toujours des problèmes dans la finition



Privée de leur capitaine, Hinavainui Malfatti sortie sur blessure face aux Îles Salomon, la joueuse de Dragon, Krystal Vivish, a hérité du brassard pour cette deuxième rencontre. Vivish avec Haranui Le Gayic devaient être les fers de lance de l'attaque des Hine Taure'a. Mais à l'image de leur premier match, les Tahitiennes ont de nouveau manqué de réussite face au but samedi.



En première période, les Hine Taure'a ont en effet eu le contrôle du ballon mais ont du mal à se rapprocher du but des Îles Cook gardé par Kimberly Uini. Au cours des 45 premières minutes, seule une timide tête, non cadrée, de Anavai Taaviri était à signaler côté tahitien. Et juste avant la pause, les Hine Taure'a ne sont pas passées loin de la correctionnelle lorsque Victoria Fatiaki s'est présentée face à Gelimma El Hadj Kaddour, qui sortait une belle parade face à l'avant-centre rarotongienne.



Au retour des vestiaires, les Îles Cook allaient reprendre l'ascendant sur les Tahitiennes. Hereata Mapu n'est d'ailleurs pas passée loin d'ouvrir le score pour son équipe, si elle ne s’était pas heurtée à une Gelimma El Hadj Kaddour toujours très inspirée sur sa ligne de but. Le rythme et l'intensité du match sont ensuite progressivement retombés, mais les Tahitiennes allaient se procurer une dernière occasion en fin de match.



Haranui Le Gayic adressait un centre vers la tête Hanihei Hamatai, pour une tentative cadrée, mais détournée par la gardienne Kimberly Uini. À l'arrivée donc un match nul et vierge pour les Hine Taure'a. Ce résultat les place pour le moment à la troisième et dernière place du groupe C. Pour espérer se qualifier en quart de finale, les Tahitiennes devront compter sur une large victoire, mardi, des Îles Salomon face aux Îles Cook.