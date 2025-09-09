

Les Hine Taure'a s'inclinent pour leur premier match

Tahiti, le 22 septembre 2025 - Pour son premier match dans le championnat U19 féminin de l’OFC, la sélection tahitienne affrontait ce dimanche un géant de la zone : la Nouvelle-Zélande. Face aux White Ferns, favorites incontestées de la compétition, les jeunes Hine Taure’a n’ont pas trouvé la clé et se sont lourdement inclinées 7-0. Un revers logique compte tenu de la maîtrise affichée par les Néo-Zélandaises : mais une expérience précieuse pour un groupe en apprentissage.



Dès les premiers instants, la couleur était annoncée. Les joueuses en noir confisquent le ballon et multiplient les combinaisons. Dès la 4e minute, un jeu en triangle débouche sur une frappe cadrée, captée sans difficulté par la gardienne marquisienne, Ohotunui Bonnet. Quelques minutes plus tard, un centre millimétré d’Emily Lyon trouve la tête de sa partenaire, Lily Brazendale, qui ne parvient pas à ajuster mieux que dans les gants de la portière polynésienne.



Sous pression constante, Tahiti ne parvient pas à sortir de son camp. La première alerte chaude survient à la 10e minute : Poppy O’Brien se retrouve seule face à la gardienne mais manque totalement son duel. Un répit de courte durée, car la logique finit par s’imposer. Sur un nouveau centre venu de la gauche signé de l’intenable Emily Lyon, Lily Brazendale pousse le ballon au fond, aidée par une faute de main de la gardienne tahitienne (1-0, 12e).



À peine le coup d’envoi donné, les White Ferns remettent la pression et doublent la mise. Lottie Mortlock, idéalement servie dans la surface, s’y reprend à deux fois avant de glisser le ballon au fond des filets (2-0, 14e).



Dominées dans tous les secteurs, les Tahitiennes ne parviennent pas à enchaîner trois passes. Les pertes de balle rapides empêchent toute sortie propre. Il faut attendre la 25e minute pour voir la première étincelle polynésienne : Catherine Teikihaa, seule sur son couloir gauche, remonte le ballon jusqu’à 40 mètres du but adverse avant de tenter sa chance. Une frappe trop lointaine pour inquiéter la gardienne néo-zélandaise.



À la 37e minute, Emily Lyon, déjà très en vue, reprend de demi-volée à l’entrée de la surface et loge le ballon dans le petit filet. Un bijou technique pour le 3-0. Et avant la pause, Zoe Benson, la meneuse de jeu néozélandaise qui sera élue joueuse du match, tant son niveau technique et stratégique a illuminé la rencontre, conclut une nouvelle percée individuelle. Son tir est initialement stoppé par la gardienne tahitienne, mais le ballon franchit doucement la ligne (4-0, 44e). La mi-temps est sifflée sur ce score lourd mais mérité.



La Nouvelle-Zélande déroule



Le passage aux vestiaires n’a pas d’influence visible sur la physionomie. Sur un corner mal dégagé, Lily Brazendale, signe un doublé en récupérant le ballon au point de penalty pour porter le score à 5-0 (49e). Tahiti obtient bien un coup franc dans la foulée, mais la tentative de la capitaine Haranui Le Gayic, est captée sans difficulté. Quelques minutes plus tard, un nouveau coup franc polynésien aboutit au même résultat : directement dans les bras de la gardienne néo-zélandaise.



Les White Ferns, elles, poursuivent leur domination et trouvent encore la faille sur coup de pied arrêté. À la 65e minute, après un corner mal repoussé, Mary Brown catapulte une tête victorieuse au fond des filets (6-0). Tahiti tente bien quelques incursions, notamment avec un tir de la capitaine contré dans la surface, mais la supériorité physique et technique des visiteuses est trop nette.



La Nouvelle-Zélande parachève sa démonstration à la 80e minute. Amber De Wit, inspirée, arme un centre-tir vicieux qui se loge directement dans la lucarne opposée. Un geste aussi spectaculaire qu’imparable, qui scelle le sort du match (7-0).



La Nouvelle-Zélande confirme son statut de favorite. Impressionnantes dans leur gestion collective, solides dans leurs transitions, les White Ferns affichent déjà une maîtrise qui en fait les grandes prétendantes au titre.



“On a très bien commencé la compétition. On a réussi à mettre en place notre jeu et à être solide défensivement et surtout au milieu. On a récupéré beaucoup de ballons, ce qui nous a permis de mettre une pression constante sur le but tahitien. On va essayer d’être de mieux en mieux dans la compétition car on sait que d’autres équipes comme les Fidji sont très solides”, déclarait Zoe Benson à l’issue du match.



Pour Tahiti, il faudra désormais se tourner vers la suite de la compétition. La pression du premier match passé, les Hine Taure’a, devront oser davantage offensivement pour espérer créer la surprise et viser une qualification en phase finale.



“On s’attendait à un match très difficile face à une équipe de très haut niveau. On avait décidé de mettre un bloc bas et dense. On voulait essayer de gérer les attaques des Néozélandaises pour ne pas trop prendre de buts, car le goal average sera important à la fin de la poule. En deuxième mi-temps on a vu un peu plus d’initiatives de notre part et surtout une envie d’aller les chercher plus haut pour ne pas les laisser jouer. C’était mieux et jeudi il faudra faire ça dès le début du match pour tenter de battre le Vanuatu”, expliquait Raimana Bu Luc, le sélectionneur de l’équipe tahitienne.



Rendez-vous donc jeudi 15 heures à Paea pour la rencontre déjà décisive entre Tahiti et le Vanuatu, défaite par la nouvelle Calédonie 1 à 0.





