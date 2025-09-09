

Les Hine Taure’a rélancées face au Vanuatu

Tahiti, le 25 septembre 2025 - Après une entame prudente, les U19 féminines de Tahiti ont su hausser leur niveau pour dominer le Vanuatu (2-0) lors de la deuxième journée de la Ligue océanienne. Ce succès redonne de l’espoir aux joueuses tahitiennes avant la finale du groupe B décisive contre la Nouvelle-Calédonie.





Tout avait pourtant commencé de manière inquiétante pour les Hine Taure’a. Dès le coup d’envoi, les joueuses du Vanuatu mettent le pied sur le ballon et envahissent la moitié de terrain tahitienne. Multipliant les offensives, elles obtiennent les premières occasions mais sans véritable danger. Les Tahitiennes peinent à ressortir proprement le ballon et subissent l’impact physique de leurs adversaires.



Pourtant, ce sont bien nos joueuses qui allument la première mèche. À la 8e minute, après une relance inspirée, Catherine Teikihaa parvient à se présenter dans la surface adverse. Son tir, malheureusement, file directement dans les bras de la gardienne du Vanuatu. Mais ce premier frisson réveille les joueuses polynésiennes.



L’ouverture du score change tout



Trois minutes plus tard, sur un coup franc de Teikihaa, la capitaine tahitienne, Haranui Le Gayic, surgit et catapulte une tête victorieuse au fond des filets : 1-0. Un but libérateur, qui transforme totalement l’attitude des Hine Taure’a. Plus libérées, elles enchaînent aussitôt. À la 13e minute, un centre de Hereana Brothers trouve encore Catherine Teikihaa, dont la reprise de la tête frôle le poteau.



Le Vanuatu essaie de réagir. Sa numéro 10, Elina aruvuha, tente sa chance à distance, mais la gardienne tahitienne capte sereinement. Quelques minutes plus tard, une sortie manquée de cette dernière aurait pu coûter cher. Seule face au but vide, l’avant-centre du Vanuatu, la capitaine Angelina Poida, croise trop sa frappe et rate le cadre. Un énorme soulagement pour les Polynésiennes.



Un deuxième but plein d’opportunisme



Mais c’est bien Tahiti qui mène les débats et impose son jeu. Après une faute grossière de la gardienne du Vanuatu, sortie de sa surface et sanctionnée d’une main, Tahiti obtient un coup franc idéalement placé. Sans trembler, la capitaine s’élance et double la mise à la demi-heure de jeu (2-0).



Galvanisées par cette avance, nos joueuses continuent de pousser. Juste avant la pause, elles frôlent même le troisième but, mais les doigts de la gardienne adverse, Jineth Vanva, puis le poteau sauvent le Vanuatu.



À la mi-temps, les Hine Taure’a mènent logiquement. Plus agressives, mieux organisées que lors de leur première sortie, elles affichent un visage conquérant qui rassure leur staff et leurs supporters.



Le Vanuatu pousse, Tahiti résiste



De retour des vestiaires, les joueuses du Vanuatu repartent tambour battant. Elles savent que le temps joue contre elles. Dès les premières minutes, la capitaine Vanva, oubliée par la défense, croise trop sa frappe devant le but. Le danger est réel, mais les Tahitiennes tiennent bon.



Mieux encore, elles refusent de subir et cherchent à tuer définitivement le match. Haranui Le Gayic, intenable, oblige la gardienne du Vanuatu à une parade décisive. Les minutes passent et la défense tahitienne, compacte, fait front. La gardienne, Ohotonui Bonnet, rassurante et intraitable sur sa ligne, multiplie les interventions autoritaires.



Le Vanuatu croit réduire l’écart sur un tir lointain de Lina Taga, mais la portière tahitienne se détend magnifiquement pour repousser le ballon sous sa barre. À dix minutes de la fin, un coup franc direct de Aruvuha rase le cadre, mais rien ne semble pouvoir faire céder Tahiti.



Une victoire qui change tout



La dernière alerte intervient à la 85e minute. Bonnet, toujours aussi décisive, se jette dans les pieds de Lea Wanemut pour annihiler une ultime occasion. Courageuses et solidaires, les Hine Taure’a conservent leur avantage jusqu’au coup de sifflet final et signent un score libérateur de 2-0.



Au-delà du résultat, c’est surtout la manière qui marque les esprits. Déterminées, combatives et relâchées, les Tahitiennes ont montré qu’elles avaient le potentiel pour rivaliser dans cette compétition.



“On voulait montrer notre vrai visage aujourd’hui. On a été frustrées par notre prestation contre la Nouvelle-Zélande et on voulait réagir. On est très heureuse d’avoir prouvé que l’on avait notre place dans ce championnat. Maintenant, il nous reste une dernière marche pour se qualifier en demi-finale. On va tout donner pour ne pas avoir de regrets”, déclarait la capitaine de Tahiti, élue meilleure joueuse du match, Haranui Le Gayic.



Dans l’autre rencontre du groupe, la Nouvelle-Calédonie s’est inclinée face à la Nouvelle-Zélande, 4 à 0. Résultat : Tahiti et la Calédonie se retrouveront dimanche dans un match décisif pour une place dans le dernier carré. Une véritable finale avant l’heure, où les Hine Taure’a auront leur destin entre leurs mains. Rendez-vous dimanche 28 septembre à 15 heures à Paea pour le coup d’envoi.







Rédigé par Manu Rodor le Jeudi 25 Septembre 2025 à 18:46 | Lu 298 fois



