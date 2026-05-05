

Les Gobrait, une vie pour le vélo

Tahiti, le 28 mai 2026 - À Tahiti, le vélo est une institution. Emmené par une fédération dynamique, ce sport est pratiqué sous toutes ses formes et voit éclore des champions régulièrement. Et s’il y a une personne qui représente bien la passion du vélo, c’est Bruce Gobrait. Le jeune champion de 11 ans pratique depuis son plus jeune âge toutes les disciplines et, que ce soit sur route, sur piste ou en tout-terrain, il est devenu l’un des grands espoirs du Fenua. Et son avenir au plus haut niveau est en train de s’écrire. Car notre ‘aito va participer aux championnats du monde qui se dérouleront en Australie. Mais avant cela, place aux championnats de France et d’Europe. Avec ses parents, toujours là pour l’accompagner dans la quête de ses rêves.



Depuis tout petit, Bruce Gobrait est passionné par le vélo. Déjà sur la draisienne, il arpentait la route de son village de Toahotu à la Presqu’île alors qu’il savait à peine marcher. “Je pense qu’il a commencé le vélo avant de savoir courir. Il était petit, il avait encore ses couches et il était toujours sur son vélo. Un jour, on est allés voir une course de moto, il avait à peine 4 ans et il m’a demandé d’en faire.” Pour une maman, la demande était difficile à accepter mais, pour diminuer la peine, Minarii Gobrait a emmené le petit garçon à une course de vélo à Arue. “On a vu à la télé une compétition de BMX et là il m’a dit : ‘Maman, c’est ça que je veux faire.’ On l’a donc emmené voir une course quelques jours plus tard et c’est de là qu’a commencé l’aventure.”



Il n’avait que 5 ans quand il a commencé et, depuis ce jour-là, le vélo est devenu une histoire de famille. Car Tahiti ne possède qu’une seule piste de BMX, celle du club de Fei Pi à Arue. Et il faut beaucoup d’énergie et d’amour pour permettre à Bruce de vivre sa passion. “On a été obligés d’aller sur cette piste deux à trois fois par semaine pour qu’il puisse s’entraîner. C’est beaucoup de sacrifices mais on est heureux de le voir s’épanouir dans son sport”, explique sa maman. Un sport qu’il chérit puisqu’en plus du BMX, Bruce fait du VTT mais aussi du vélo sur route, où il excelle également. “Bruce est très doué dans les trois disciplines. Il essaie de participer à un maximum de courses et il termine souvent sur le podium. Dernièrement, il a remporté le Trophée de l’Amiral dans sa catégorie. Il vit pour le vélo”, confie son papa, Rocky Gobrait.



Objectif : championnats du monde



Mais le BMX reste sa priorité. Après avoir été le premier Tahitien à participer aux Oceania en 2023, Bruce s’apprête à partir à l’assaut du monde. Et dans une année très chargée, les étapes avant d’arriver à la compétition ultime sont nombreuses. “Il a participé aux Oceania en février où il a terminé neuvième. Il va partir pendant un mois en France pour s’entraîner et participer aux Trophées de France ainsi qu’aux championnats d’Europe qui se déroulent à Avignon cette année. C’est beaucoup d’investissement mais on sait que, s’il veut progresser et bien figurer aux championnats du monde, il faut qu’il passe par ces étapes”, confie le papa.



Un véritable marathon avant d’atteindre le graal : les championnats du monde qui se dérouleront à Brisbane, en Australie, du 17 au 23 juillet. “On a eu l’opportunité de rencontrer un entraîneur français qui est venu plusieurs fois ici et avec qui nous avons gardé le contact. Quand nous avons pris la décision d’emmener Bruce aux Trophées de France, nous l’avons appelé. Il va nous recevoir dans son club, comme ça il pourra l’entraîner et l’accompagner durant les trois compétitions qui nous attendent en France”, poursuit Minarii. Car durant tout le mois de juin, le jeune champion va parfaire son BMX grâce à ces événements. “Il y a d’abord une course à Saint-Maximin et après on attaque les Trophées de France à Valence pour finir avec les championnats d’Europe à Avignon.” Un sacré programme qui permettra à Bruce d’élever son niveau et de continuer à se construire dans sa passion.



Rédigé par Manu Rodor le Jeudi 28 Mai 2026 à 17:54 | Lu 209 fois



