Les Gambier doivent être protégés

Mangareva, le 8 décembre 2020 -L’association SOP Manu a effectué sur les atolls des Gambier un suivi des projets environnementaux mis en place dans le passé. De nouvelles espèces envahissantes ont fait leur apparition et une pollution marine importante a été constatée.



L’association SOP Manu a effectué durant une semaine une mission environnementale. Comme pour sept îlots des Marquises et trois de Rapa, l'association a mis en place un projet de dératisation des atolls des Actéons et des motu des Gambier. En2015 une première action de dératisation avait été effectuée (voir Tahiti Infos du 7 décembre 2020). Tehani Withers, chargée des projets de restauration des îlots inhabités, s’est déplacée avec trois personnes sur un atoll de Mangareva, à Temoe. Durant quatre à cinq jours, l’inventaire des oiseaux a été fait sur l’ensemble des motus avec deux personnes à pieds et deux en kayaks. Malgré un bilan positif, l’association déplore une pollution marine importante sur les atolls éloignés," à Temoe, on a trouvé beaucoup de DCP (NDLR: dispositif de concentration de poissons) et de pollution plastique d’origine perlicole. Il faudrait un grand groupe pour nettoyer et ramasser car il y a énormément de bouées et de DCP d’origines diverses". Mis à part la pollution, d’autres espèces envahissantes ont aussi fait leur apparition, comme "la fourmi jaune qui est arrivée à Temoe, du coup il faudra travailler davantage sur la biosécurité pour l’enlever et contrôler les transports pour éviter qu’elle aille sur les motu où les oiseaux nichent...avec la fourmi jaune, il y a aussi la présence du lantana... Aux Gambier vous avez beaucoup d’oiseaux qu’il faut protéger".