Les Francofolies de retour à Tahiti

Tahiti, le 1er juin 2025 - Les Francofolies de Tahiti sont de retour. Le 20 septembre prochain, la mairie de Pirae accueillera à nouveau ce festival de la musique française et francophone mondialement connu avec une affiche de très grande qualité concoctée par LA Production Tahiti.



Première bonne nouvelle pour la prochaine édition des Francofolies de Tahiti, la présence de Tiken Jah Fakoly. Le chanteur de reggae ivoirien aux multiples disques d’or et aux multiples couronnements sera au Fenua le 20 septembre prochain pour y partager sa vision de la musique, sa vision de la politique aussi, lui qui s’est battu contre toute forme de ségrégation en Afrique, pour l’éducation des enfants dans les pays francophones africains, et qui joue une musique pour “éveiller les consciences”, comme ses maîtres avant lui, U Roy, Max Romeo, Lee Perry et bien sûr Bob Marley.



La révélation française Zaho de Sagazan sera aussi présente sur scène. En moins de deux ans, elle a cassé les charts français avec un album en mars 2023, la Symphonie des éclairs. Nommée l’année dernière dans cinq catégories de la 39e cérémonie des Victoires de la musique, elle en a remporté quatre, avec notamment le prix de la chanson originale et le prix de l'album de l’année. Il y a deux mois encore, elle a remporté la Victoire de l'artiste féminine à la 40e cérémonie des Victoires de la musique.



Troisième tête d’affiche, Petit Biscuit qui s’est fait connaître il y a quelques années de cela avec son hit Sunset Lover. Un titre qu’il avait composé dans sa chambre alors qu’il avait tout juste 16 ans. Petit Biscuit devenu grand, il tourne dans le monde entier désormais avec ses platines et son DJ set précis. Certains au Fenua l’auront peut-être aussi découvert lors de son feat avec Bigflo et Oli sur la chanson Demain.



Le groupe Deluxe profitera de ces Francofolies pour revenir à Tahiti après un passage très remarqué en 2023 à l’InterContinental à Faa’a. Il présentera au public son tout nouvel album, Ça fait plaisir.



Enfin, Eto, Teiho et Franck et Damien seront aussi de la partie. Franck et Damien, c’est le coup de cœur assumé par LA Production Tahiti, organisateur de l’événement. Le duo bordelais, aux influences californiennes et au son qui rappelle un peu celui d’un Eagle-Eye Cherry ou Jack Johnson, sera à découvrir.

Francofolies de Tahiti



Les préventes sont ouvertes. Plusieurs tarifs sont d’ores et déjà disponibles.

Tarif enfant de 5 à 12 ans : 4 000 francs (hors tarif VIP, gratuit pour les moins de 5 ans)

Un justificatif pourra être demandé à l’entrée

Tarif standard : 6 000 francs

Tarif VIP : 9 000 francs (entrée spécifique, espace privilégié devant la scène et accès au bar VIP)

La prévente se fait du 1er au 30 juin, uniquement en ligne sur : www.laproductiontahiti.com

L’offre est valable dans la limite des places disponibles.





Rédigé par Bertrand PREVOST le Dimanche 1 Juin 2025 à 17:37 | Lu 219 fois