

Les Football Ferns U19 s’imposent en finale

Tahiti, le 5 octobre 2025 - Les jeunes Néo-Zélandaises ont logiquement remporté la finale du Championnat U19 féminin de l’OFC, samedi, en s’imposant 3-0 face à la Nouvelle-Calédonie. Après une première mi-temps totalement à l’avantage des Néo-Zélandaises, les Calédoniennes ont réussi à mettre leur jeu en place, mais en vain. Les Football Ferns juniors remportent cette édition mais les deux équipes représenteront l’OFC lors de la prochaine Coupe du monde de football U20 qui se déroulera en Pologne en septembre 2026.



La finale du Championnat U19 féminin de l’OFC s’est déroulée samedi à Paea, opposant les Néo-Zélandaises aux Calédoniennes. Dès les premiers instants du match, les Football Ferns imposent leur rythme. Les Calédoniennes, regroupées dans leur moitié de terrain, peinent à sortir face à la pression néo-zélandaise. Les vagues noires se succèdent, les corners s’enchaînent, mais la défense des Cagous tient bon.



Il faut attendre la 12e minute pour voir la première incursion calédonienne : une longue ouverture dans la surface adverse, sans danger pour la gardienne néo-zélandaise, Brooke Neary.



Mais la logique est respectée à la 17e minute. Après une belle combinaison côté droit entre Bartlett, Mortlock et Brazendale, le centre trouve Zoe Benson, élue joueuse du tournoi, qui voit sa frappe déviée par la gardienne avant de finir au fond des filets : 1-0 pour la Nouvelle-Zélande.



Les Football Ferns accélèrent avant la pause



À la demi-heure de jeu, malgré un “water break” bienvenu, la domination des joueuses en noir ne faiblit pas. Les Calédoniennes, courageuses mais étouffées, ne parviennent toujours pas à se créer la moindre occasion. La pluie tombée les jours précédents a détérioré la pelouse, compliquant les transmissions et empêchant les Néo-Zélandaises de développer totalement leur jeu.



C’est finalement sur un coup de pied arrêté qu’elles creusent l’écart. Sur un énième corner à la 37e minute, Emily Lyon, meilleure buteuse de ce championnat, reprend le ballon au point de penalty et place une frappe sèche imparable : 2-0.



Juste avant la pause, les Cagous croient obtenir un penalty lorsque la numéro 9 est déséquilibrée dans la surface, mais l’arbitre reste de marbre. Et le contre est fatal : la Nouvelle-Zélande punit immédiatement son adversaire, encore par Emily Lyon, qui signe un doublé. À la pause, le score est lourd – 3-0 – mais fidèle à la physionomie d’une première période totalement maîtrisée par les Football Ferns.



Réveil calédonien après la tempête



Au retour des vestiaires, le scénario semble d’abord identique. Les Néo-Zélandaises repartent à l’assaut, obligeant les Calédoniennes à défendre en bloc bas. Pourtant, le match bascule légèrement après la sortie de Zoé Benson, la numéro 10 et véritable cheffe d’orchestre néo-zélandaise. Les joueuses de Nouvelle-Calédonie profitent d’un relâchement et se montrent enfin plus audacieuses.



Plus agressives dans les duels, mieux organisées, elles obtiennent leur premier corner à la 67e minute. Le public retient son souffle : les Cagous y croient. Mais sur ce corner, la reprise de Cécilia Waheo passe de peu au-dessus de la transversale.



Une fin de match encourageante



Les multiples changements opérés par la Nouvelle-Zélande désorganisent son jeu. Moins précises, les joueuses au maillot noir laissent davantage le ballon à leurs adversaires. La Calédonie en profite pour se projeter plus souvent vers l’avant. À la 78e minute, Cina Kourevi tente sa chance à l’entrée de la surface, mais son tir s’envole au-dessus de la cage.



Cette fois, la domination territoriale est calédonienne. Malgré la fatigue, les joueuses se battent sur chaque ballon et font douter les favorites.



La Nouvelle-Zélande reste néanmoins dangereuse en contre. À la 89e minute, Lyon élimine la gardienne mais croise trop sa frappe : le ballon frôle le poteau. Dans les dernières secondes, la Calédonie obtient un coup franc dangereux. La gardienne néo-zélandaise repousse la tentative, le ballon revient dans les pieds d’une Cagou… mais le sort s’acharne, et le cuir refuse d’entrer.



La fin du match est sifflée sur une victoire méritée tant les Néo-Zélandaises ont surnagé durant cette compétition, en proposant un football plein, une qualité technique exemplaire et une rigueur solide dans le sillage de leur meneuse de jeu, Zoe Benson, étincelante de classe.



Coté calédonien, la première période a malheureusement été décisive mais la réaction des joueuses montre un caractère et des qualités bien présentes, qui seront des atouts l’année prochaine pour cette génération qui accompagnera les Néo-Zélandaises en Pologne pour participer à la première Coupe du monde des moins de 20 ans.









Rédigé par Manu Rodor le Dimanche 5 Octobre 2025 à 11:20 | Lu 186 fois



