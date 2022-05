Les Fidji ordonnent la saisie d'un superyacht lié à la Russie

Suva, Fidji | AFP | mardi 03/05/2022 - Un tribunal fidjien a ordonné mardi la saisie d'un superyacht qui appartiendrait à un oligarque russe sanctionné, ont indiqué des responsables, visant un bien dont la valeur est estimée à plus de 300 millions de dollars.



Le tribunal de Suva, la capitale de l'île du Pacifique, "a accordé l'ordre de saisir le super yacht Amadea" après qu'un mandat américain de saisie a été déposé le mois dernier, a déclaré le directeur des poursuites publiques de Fidji dans un communiqué.



Le yacht Amadea, qui est amarré à Lautoka, dans l'ouest des Fidji, depuis la mi-avril, est lié, selon certains rapports, à l'oligarque russe Suleiman Kerimov, visé par des sanctions des États-Unis et de l'Union européenne à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie.



Le tribunal avait déjà décidé le 19 avril que les autorités fidjiennes pouvaient empêcher le navire de quitter les eaux territoriales du pays en attendant une décision sur le mandat américain.



Auparavant, la police fidjienne avait indiqué qu'elle enquêtait sur le yacht, qui mesure 107 mètres, vaut 325 millions de dollars et dispose d'une piscine, d'un jacuzzi, d'un héliport et d'un "jardin d'hiver" sur le pont, selon le site spécialisé superyachtfan.com.



Plusieurs sites spécialisés indiquent que Kerimov en est le propriétaire, mais cela n'a pas pu être confirmé par l'AFP de manière indépendante.