Les Fidji débarrassées du coronavirus

Suva, Fidji | AFP | vendredi 05/06/2020 - Les Fidji ont annoncé vendredi être débarrassées du coronavirus, l'île ne comptant plus aucune personne porteuse de la maladie.



Mi-mars, un vent de panique s'était emparé de cette île de 930.000 habitants à l'annonce du premier cas de Covid-19.



La mise en place d'une politique stricte, comme le placement à l'isolement et des contrôles aux frontières, ont permis à l'île de contenir la propagation de l'épidémie. Au total, seuls 18 cas ont été recensés.



Le Premier ministre Frank Bainimarama a attribué cette victoire "aux prières, au travail acharné et à la science".



"Les Fiji ne comptent désormais plus de patients porteurs du Covid-19", a-t-il tweeté.



"Et même si le nombre de personnes testées augmente de jour en jour, cela fait désormais 45 jours que nous avons enregistré notre dernier cas. Sans aucun décès, notre taux de guérison est de 100%", s'est-il félicité.



Au départ, les îles du Pacifique ont été considérées comme très vulnérables au coronavirus en raison du manque de moyens sanitaires et d'un taux important de personnes souffrant de diabète ou de problèmes cardiaques.



L'isolement géographique de cette partie du monde était également susceptible de favoriser l'incubation du virus.



C'est ce qui s'était produit l'an dernier aux Samoa où la rougeole a tué 83 personnes, surtout des enfants.



Cependant, les pays de la région Pacifique ont très vite réagi et décidé de fermer leurs frontières au tourisme, qui est pourtant leur principale source de revenue.



Ainsi, beaucoup de nations n'ont enregistré aucun cas de coronavirus, notamment les Tonga, les Palau, les îles Salomon, les îles Cook, les Samoa, ainsi que le Vanuatu et la Micronésie.