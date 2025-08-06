

Les FAPF surveillent la future aire marine protégée

Tahiti, le 3 septembre 2025 - Le bâtiment de soutien et d’assistance outre-mer (BSAOM) Bougainville a réalisé une mission de surveillance et de préservation des ressources halieutiques et de l’environnement marin dans le secteur des Gambier. Une zone appelée à devenir la plus vaste aire marine protégée (AMP) de France.



Dans le cadre de la mission Pacific Aito 25.5, le bâtiment de soutien et d’assistance outre-mer (BSAOM) Bougainville a mené, avec le soutien d’un Falcon 50 Triton de la 25F, une patrouille de surveillance aéromaritime de la zone économique exclusive (ZEE) de la Polynésie française dans le secteur sud/sud-est des îles Gambier. L’utilisation de services satellitaires par le centre maritime commun de Polynésie française a également permis de couvrir ces zones et orienter l’emploi des forces.



Cette mission, qui s’inscrit dans une démarche proactive de lutte contre les activités illicites en mer, de surveillance et de préservation des ressources halieutiques et de l’environnement marin de Polynésie, appelée à devenir la plus vaste aire marine protégée de France, a permis de démontrer l’absence d’activité illicite ou suspecte dans la zone.



Ces missions régulières, combinant moyens navals, aériens et satellitaires, permettent de garantir la souveraineté et la préservation des écosystèmes marins, tout en renforçant les capacités des forces armées à apporter une réponse rapide et adaptée en cas d’événement majeur.



Après des contrôles réalisés à bord de quatre navires de pêche étrangers à l’extérieur de la ZEE au sud-est des îles Marquises, le Bougainville a effectué plusieurs reconnaissances d’îles isolées permettant d’alimenter les bases de données sur les conditions d’accès aux îles de Polynésie française et d’être en mesure d’apporter une réponse rapide aux populations en cas de catastrophe naturelle.

Mercredi 3 Septembre 2025




