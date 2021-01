Les "Colosses" de retour pour sensibiliser à la pédocriminalité

Par exemple, au bout de deux semaines, un ami de longue date m’a avoué que son fils avait subi des attouchements par son grand-père

réceptif

encore beaucoup de tabous sur le sujet, de pudeur

TAHITI, le 25 janvier 2021 -Violences sexuelles, les reconnaître et savoir agir, tel est le titre de la formation dispensée toute cette journée de jeudi à la Direction générale de l’éducation et des enseignements (DGEE).Une trentaine de personnes sont assises dans l’amphithéâtre, elles sont infirmières, médecins, éducateurs spécialisés. Elles viennent de différents établissements et structures.Elles souhaitent mieux détecter les situations de violences sexuelles, devenir des porte-parole, se perfectionner sur le sujet, apprendre à mieux accompagner.Le public de cette journée est en attente de témoignages, mais également d’outils pour faire mieux.Elles écoutent Fabien Lefèvre, membre de l’association Colosse aux pieds d’argile, qui a pour missions la sensibilisation et la formation aux risques de violences sexuelles, bizutage et harcèlement en milieu sportif et l'accompagnement des victimes.Cette association a été fondée par Sébastien Boueilh , invité déjà il y a un an dans le cadre du festival Te Vevo organisé par la compagnie du Caméléon (au milieu sur la photo).Le festival revient et avec lui, Sébastien Boueilh. Cette année, il est accompagné de deux autres colosses qui sont d’anciens sportifs comme lui, dont Fabien Lefèvre.À eux trois, du 11 au 21 janvier, ils ont assuré sur Tahiti et Moorea une trentaine d’interventions de sensibilisation auprès de la jeunesse polynésienne, principalement au sein des établissements scolaires, ainsi qu’une quinzaine d’ateliers de sensibilisation ou de formation du personnel encadrant.Fabien Lefèvre travaille pour l’association depuis deux ans. Avant de s’engager, le sujet lui faisait un peu peur, il ne se sentait pas du tout concerné, n’ayant jamais subi de violences sexuelles lui-même.Autour de lui, avant de travailler pour l’association, rien ne laissait supposer que des violences existaient. Elles se sont révélées sans attendre après son embauche. "."Sa voix porte désormais et marque le public, non pas parce qu’il a été victime, mais parce qu’il a été, comme 80 ou 90 % des gens, peu sensible au sujet de prime abord.Après dix jours d’intervention en Polynésie, il constate que le public est très "" mais qu’il y a "". Les choses commencent à peine à bouger.