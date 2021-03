Les Champignons de Paris de retour sur scène

TAHITI, le 9 mars 2021 - La pièce produite par la compagnie du Caméléon, Les Champignons de Paris est à nouveau jouée au Petit théâtre de la Maison de la culture. Les scolaires en profiteront dès jeudi, le grand public devra attendre vendredi. Les séances, qui se terminent par une discussion ouverte entre spectateurs et comédiens, ne pouvaient pas mieux tomber.



La reprise de la pièce de théâtre Les Champignons de Paris résonne avec l’actualité de ce début de semaine. Car cette production de la compagnie du Caméléon revient sur la période des essais nucléaires en Polynésie entre 1966 et 1996.



Au total, 193 tirs atmosphériques et souterrains ont été réalisés à Moruroa et Fangataufa. Ces essais ont marqué durablement l’histoire du territoire.



Les bouleversements politiques, économiques, sociaux, environnementaux et sanitaires engendrés par l’installation du Centre d’expérimentation du Pacifique ont façonné une nouvelle réalité polynésienne contemporaine.



" Revenir sur cette période de notre histoire souvent sujette à controverse, c’est permettre à tous de mieux comprendre l’enchaînement des causes et des effets, sans volonté de juger, mais avec la farouche détermination de mettre à disposition du spectateur les traits saillants de cette aventure ", rappelle la compagnie du Caméléon.



Écrite par Émilie Génaédig et mise en scène par François Bourcier, elle est interprétée par Tepa Teuru, Tuarii Tracqui et Guillaume Gay.



Sur scène, les trois comédiens relayent la parole des témoins en restituant des actes et non simplement des récits de souvenirs anciens.



Le spectateur voit se dérouler sous ses yeux les temps forts qui ont marqué cette période et accède aux émotions et au monde intérieur des différents protagonistes.



À la fin des représentations, une discussion s’ouvre, la parole est libre entre les spectateurs et les comédiens. Des témoignages et questions viennent enrichir la présentation, et par ce biais les comédiens, avec beaucoup d’émotions.



La pièce juste, sobre, bouleversante a été présentée en avant-première le 20 mars 2016. Elle a été jouée devant le public à partir du 30 septembre de cette même année.



Depuis, elle a été proposée à plusieurs reprises à Tahiti mais aussi dans les îles, en métropole. Elle a reçu le prix Tournesol du meilleur spectacle vivant 2018 (le prix de l’écologie sociale et politique au festival off d’Avignon). Le public ne cesse de la réclamer.