

Les CS entament leur dernière ligne droite

Tahiti, le 29 septembre 2025 - Les Challenger Series (CS), la deuxième division du surf mondial, approchent de la fin de la saison. Il ne reste plus que quatre étapes avant de connaître les nouveaux participants au prochain Championship Tour (CT), le championnat élite du surf mondial. Nos trois représentants dans cette catégorie, Kauli Vaast, Kiara Goold et Tya Zebrowski, vont tenter d’aller chercher le Graal. Cette quatrième étape se déroule à Ericeira, au Portugal. Lors du premier tour, notre champion olympique et notre benjamine se sont qualifiés de la plus belle des manières en remportant leurs séries. Malheureusement pour Kiara Goold, l’aventure lusitanienne s’arrête prématurément.



Les Challenger Series, débutées au mois de juin en Australie, entrent dans le money time. La tension monte après trois étapes où cinquante surfeurs et cinquante surfeuses s’affrontent sur les vagues du monde entier pour décrocher le Graal : un ticket d’entrée pour concourir la saison prochaine au Championship Tour, la première division du surf mondial. Seulement dix places seront attribuées chez les hommes et sept chez les femmes. Très peu d’élus donc, ce qui implique une régularité de tous les instants durant une saison intense. Et tout va se jouer sur la dernière ligne droite car, jusqu’à la dernière étape, les riders peuvent encore se qualifier. Le règlement prévoit que seuls les cinq meilleurs résultats (sur sept étapes) sont retenus, donc tout peut se jouer jusqu’au dernier moment. Avec encore quatre étapes, rien n’est joué, même si, du côté de nos représentants, on n’est pas loin d’assister à un exploit tahitien sur ce championnat.



Kauli Vaast bien placé



Chez les hommes, notre ’aito, champion olympique en titre, Kauli Vaast, occupe la douzième place et n’est qu’à 565 points du top 10. En bonne voie, il vient de se qualifier pour le deuxième tour de l’EDP Ericeira Pro, une compétition qui se déroule actuellement au Portugal, poursuivant ainsi sa remontée au classement général. Premier de sa série, il a démontré une fois de plus toute sa détermination à aller le plus haut possible en s’imposant avec un score de 11,74. Lors du prochain tour, il retrouvera son coéquipier de l’équipe de France, Jorgan Couzinet. Un beau duel en perspective, surtout qu’à la bataille viendront se mêler le Sud-Africain Matthew McGillivray et l’Australien Xavier Huxtable, qui entrent dans la compétition directement à ce stade.





Tya Zebrowski proche de l’exploit



Chez nos hine, Kiara Goold et Tya Zebrowski ont connu une première partie de saison différente. Elles sont toutes deux novices dans ce circuit. Kiara a montré de belles choses en atteignant les quarts de finale lors de l’étape sud-africaine de la Ballito Pro ; mais elle n’a pas réussi à enchaîner lors des autres compétitions. Elle se trouve actuellement à la 26e place du classement. Éliminée dès le premier tour de cette étape portugaise, Kiara peut encore espérer se qualifier, même si cela s’annonce compliqué. Mais l’expérience accumulée cette saison sera un atout pour son avenir, quoi qu’il arrive.



Quant à Tya, elle réalise cette saison un parcours tout simplement exceptionnel. Du haut de ses 15 ans, elle domine la compétition avec une énergie et une maturité qui surprennent tous les observateurs. Actuellement, elle occupe la tête du classement provisoire chez les filles avec 18 630 points, mais aussi du classement général, hommes et femmes confondus. Son avance dépasse 8 600 points sur la première non qualifiée. Un matelas qui la place dans une position très favorable pour viser le top 7, synonyme d’accession au CT. Même dans le pire scénario, notre championne atteindrait un total de 20 130 points, suffisant, au vu des années précédentes, pour rester dans la bulle qualificative. Une place en quarts de finale à Ericeira pourrait déjà sécuriser son billet. Une demi-finale ou mieux l’approcherait encore davantage de l’objectif. Attention toutefois : même une victoire au Portugal ne scellerait pas définitivement sa qualification.



Pour l’instant, son futur semble tracé : elle s’est qualifiée pour le prochain tour en terminant première de sa série avec un score déjà très élevé à ce niveau de la compétition, 13,26. Dans la prochaine série, qui déterminera les places en phases finales, Tya aura fort à faire puisqu’elle retrouvera l’expérimentée Sally Fitzgibbons. L’Australienne débute sa compétition directement au deuxième tour grâce à son statut. Présente lors de la première partie de saison sur le CT, elle n’a pas réussi à passer le cut et a été reversée en CS, où elle occupe actuellement la troisième place. Une adversaire certes redoutable pour notre représentante, mais, comme d’habitude, on gage que Tya saura faire face à ce nouveau challenge.



Rédigé par Manu Rodor le Lundi 29 Septembre 2025 à 14:14 | Lu 308 fois



