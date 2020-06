Les CJA au secours d'une de leurs enseignantes

Tahiti, le 5 juin 2020 – Les Centres de jeunes adolescents (CJA) de Polynésie tendent la main à une de leur collègue enseignante qui a tout perdu lors d'un incendie en mai dernier, avec des dons en numéraire et des biens matériels.



Bel élan de solidarité au fenua. Les personnels des 21 Centre des jeunes adolescents (CJA) de la Polynésie ont mis la main à la poche pour venir en aide à une de leur collègue qui a tout perdu, le 11 mai dernier, lors de l'incendie de sa maison. "A ce jour elle n'a plus rien. Elle a d'ailleurs vécu quelques temps sous une bâche avec sa famille", explique le directeur du CJA de Tipaerui Heifara Lantereis, en précisant qu'aujourd'hui l'enseignante et sa petite famille ont été accueillies par leurs voisins. "C'est une femme courageuse et forte. Même avec ses difficultés, elle est en poste. Pendant le confinement, elle n'a pas non plus fait défaut".



Vendredi matin au CJA de Tipaerui, l'enseignante a donc reçu de la main du président de l'Union des coopératives des CJA (UCCJA) Jean-Jacques Huiotu une coquette somme d'un montant de 188 100 Fcfp ainsi que des bons pour récupérer des meubles tels que des tables, des sommiers, ou encore des garde-manger, fabriqués par les CJA. "On voit cet esprit unique au niveau des CJA de la Polynésie", assure le président de l'UCCJA. L'enveloppe servira notamment à aider cette famille à prendre une location en attendant de reconstruction de leur maison.



Pour l'occasion, l'inspecteur d'académie Pierre Chin-Mun était présent. Il explique que d'autres aides sont attendues, notamment des îles Sous-le-vent, des Australes, et des Marquises. Pour Pierre Chin-Mun, cette main tendue : "fait partie de l'ADN des CJA. Nous sommes tous les jours confrontés à des élèves qui rencontrent des difficultés. Donc on est sensible, à fleur de peau, et notre personnel est éprouvé à cette sensibilité aussi c'est presque normal pour nous qui sommes tous les jours confrontés à des élèves en difficultés." C'est donc pleine d'émotion que Hurarama Ieremia a reçu ces dons, remerciant la "grande famille" des CJA. "La solidarité fonctionne. Je ne savais pas qu'il y aurait autant de personnes touchées".