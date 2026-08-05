

Les ‘Aito Taure’a se cassent les dents sur les Kiwi

Tahiti, le 1er septembre 2026 - Cruelle entrée en matière pour les U19 contre la Nouvelle-Zélande à Apia ce mardi. Dans le tournoi qualificatif pour les prochains championnats du monde U20, l’équipe de Tahiti s’est inclinée 8-0 face aux Kiwi, tenants du titre et larges favoris cette année encore dans la compétition.



Si les joueurs de Raimana Buluc peuvent encore espérer une qualification à Samoa pour la Coupe du monde U20 en Azerbaïdjan, ils vont devoir redresser rapidement la barre.



Bousculés d’entrée, les ‘Aito Taure’a n’ont résisté qu’une vingtaine de minutes avant de céder face à la technique des Néo-Zélandais, et surtout sur quelques fautes grossières de placement.



À la mi-temps, le match semblait déjà plié, les Kiwi menant déjà 4-0.



En quête d'un 10e sacre continental lors de cette édition aux Samoa, la Nouvelle-Zélande, portée par Nathan Martin et Aaron Cartwright, n’a pas fait de détail.



Après le repos, les remplaçants ont pris le relais : Van Fitzharris est sorti du banc pour inscrire un doublé, tandis qu'Oliver Grosso et Waisea Henry y sont également allés de leur but pour parachever le succès.



“On savait que cela allait être un match très difficile”, a concédé Tauhiki Bohl, capitaine de l’équipe de Tahiti. “On avait un plan de jeu que l’on a réussi à tenir pendant 30-35 minutes. Après, on a fait des erreurs. C’est comme ça dans le foot, les erreurs, ça se paie cash. Maintenant, on va se remobiliser, continuer à travailler et se remettre la tête au prochain match face au Vanuatu.”



Les ‘Aito Taure’a, qui ont déjà connu par deux fois les joies de la Coupe du monde, peuvent encore se qualifier s’ils accèdent à la finale. Il faudra désormais un sans-faute. “On doit voir avec le staff les erreurs que l’on a commises. Nous devons travailler sur ça et après se concentrer sur le match qui nous attend contre le Vanuatu. C’est un match important, on va continuer à donner le meilleur de nous-mêmes”, a conclu Tauhiki Bohl.

Rédigé par Bertrand Prévost le Mardi 1 Septembre 2026 à 19:33 | Lu 742 fois



